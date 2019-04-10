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10.04.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Общество, Политика, Украина
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Ницой в попытках оправдать Фарион вновь скатилась до оскорблений русскоязычных

Одиозная украинская националистка и экс-нардеп Ирина Фарион, называя русскоязычное население Украины «рабами или оккупантами» якобы не имела в виду всех говорящих на русском языке, а только лишь тех, кто препятствует насильственной украинизации.

Об этом в эфире телеканала «Магнолия ТВ» заявила скандальная украинская писательница Лариса Ницой, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Подождите, госпожа Ирина говорит о том русскоязычном населении, которое оказывает сопротивление украинскому языку. Дальше мы додумываем сами, что она имела в виду. Вы говорите о том, что она на всех так говорит, а я говорю о том, что не всех, а только тех, кто против украинского языка.

«Русскоязычное население» говорится в том контексте, что это те, кто против украинского языка, кто говорил: «Мы были такими, мы такими будем и не хотим вашего украинского языка». Вот об этих людях говорит. Так вы или оккупанты, или рабы, если не хотите языка этой земли, который тут был всегда вместе с этим народом», – заявила Ницой.

При этом, по ее мнению, именно из-за русскоязычных людей произошло отделение Донбасса от Украины.

«Почему так произошло? Потому что, посмотрите, те люди, которые говорили на украинском языке, те остались на Украине, защищают Украину и украинские ценности, и они остановили войну как раз на тех границах, где больше было украинского языка. А где был русский язык, эти люди и эти области отошли туда», – считает Ницой.

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