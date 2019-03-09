«Никаких спецстатусов!» – в Киеве требуют отмены Минских соглашений

09.03.2019, Харьков, Владимир Гладков

Украинскому государству грозит коллапс в случае выполнения пунктов Минских соглашений о предоставлении особого статуса отдельным районам Донецкой и Луганской областей.

Об этом в ходе форума «Безопасность Востока в условиях гибридной войны» заявил киевский политолог Игорь Семиволос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Никакие «районы со специальным статусом» не могут существовать. Потому что не могут существовать в одном государстве несколько различных социальных порядков. Это очевидно, иначе это просто коллапс государства. Социальный порядок должен распространяться на всей территории страны, в том числе, и на те территории, которые сейчас являются оккупированными», – подчеркнул Семиволос.

«Кто сторона конфликта? Очень часто говорится о том, «а с кем примиряться»? То есть, мы миримся с украинскими гражданами, которые являются оккупированными и которые находятся в информационной зависимости от России, либо с кем? С россиянами, которые оккупирую наши территории? То есть, это вопрос, который до сих пор остался без ответа для большинства людей. И это базовая проблема любых разговоров о примирении», – также добавил киевский эксперт.