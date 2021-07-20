Нищета затмила войну: летний фактор «низких цен» остался в прошлом – украинские социологи

20.07.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Высокие цены и коммунальные тарифы считают одной из важнейших проблем две трети граждан Украины, а пандемию коронавируса – лишь 1/5.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного «Украинской социологической группой», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В большинстве своём граждане Украине критически оценивают развитие ситуации в стране. 2/3 опрошенных или 69,2% считают что она развивается в неправильном направлении, причем 42,1% – однозначно в неправильном и 27,1% – скорее, в неправильном направлении.

Лишь 5,8% считают, что ситуация развивается однозначно в правильном направлении, и 18,7% – скорее в правильном направлении (суммарно 23,5%).

«Вывод – со стороны украинского общества нет выраженной позитивной реакции на последние решения украинской власти. Люди недовольны состоянием вещей. Фактически, это можно понимать как недовольство тем, куда власть ведет страну. Большинство населения считает, что страна идет в неправильном направлении, и сезонный фактор тут не повлиял на эти негативные установки.

Мы не видим какой-то коррекции в сторону позитива в сравнении с зимними показателями», – отметил Александр Левцун, директор «Украинской социологической группы».

Больше всего украинцев волнуют высокие цены и коммунальные тарифы и низкий уровень доходов. Эти проблемы указали в числе таких, которые беспокоят их больше всего – соответственно, 62,3% и 57,4%. Война на Донбассе – на третьем месте (41,2%). За ней следуют коррупция, безработица и невозможность найти хорошо оплачиваемую работу, недоступность медпомощи и коронавирус (соответственно, 32,9%, 32,1%, 28,5% и 21,8%).

«Обеднение населения остается главным вызовом для украинского общества», – делает вывод Александр Левцун.

Он также отметил, что сейчас отпускной сезон и “сезон низких цен” на продукты питания. Люди в это время обычно настроены на позитив, стремятся дистанцироваться от тех проблем, которые им обещали на протяжении года. Продукты питания становятся для людей доступными и это тоже благоприятно влияет на массовые настроение.

Поэтому в июле-августе социологи традиционно наблюдали самые минимальные показатели неудовлетворенности и протестных настроений – люди настроены на позитив и стремятся меньше заниматься проблемами, и они наименее склонны высказывать агрессию и какую-то неудовлетворенность.

«Однако исследование показало, что, несмотря на этот сезонный фактор, большинство украинцев воспринимает ситуацию в стране как неблагополучную – уровень неудовлетворенности среди населения оказался и в этот период довольно высокий», – выразил тревогу социолог.

Опрос был проведён «Украинской социологической группой» с 11 по 18 июля 2021 года, было опрошено 1224 респондента возрастом от 18 лет. Метод проведения опроса – индивидуальное интервью face-to-face по месту проживания. Статистическая ошибка не превышает 3%.