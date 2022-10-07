Нобель мира поделили на трёх славян – врагов славянского единства

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Новости Украины

Нобелевский комитет объявил сегодня, что премия мира будет в этом году вручена «общественникам» из России Украины и Белоруссии.

Украинским лауреатом стала организация «Центр гражданских свобод», российским – ликвидированный «Мемориал», белорусским – адвокат Алесь Беляцкий, основатель центра «Весна», находящийся сейчас в СИЗО, передает коррепондент «ПолитНавигатора».



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Нобелевский комитет призвал власти страны освободить белорусского «правозащитника».

Комитет заявил, что присуждением премии правозащитникам из трех стран — России, Украины и Белоруссии — хотел отдать дань «трем выдающимся борцам за права человека, демократию и мирное сосуществование в соседних странах».

Лауреатов поспешил поздравить президент Франции Эммануэль Макрон.

«Творцы мира знают, что могут рассчитывать на поддержку Франции», – написал он в американской соцсети.

Накануне оглашения решения британская букмекерская контора Nicer odds делала совсем другие ставки. В ее списке лидировал президент Украины Владимир Зеленский и российский блогер-уголовник Алексей Навальный.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор раскритиковал предложение Евросоюза присудить Нобелевскую премию мира Зеленскому.

«Как один из участников войны может получить премию мира? Что, нет других, кто борется за мир?» — заявил он.

Вчерашний призыв украинского президента нанести превентивный ядерный удар по России сделало его шансы мизерными. Однако в офисе Зеленского на принятое решение обиделись.

«У нобелевского комитета однозначно интересное понимание слова “мир”, если премию получают представители двух стран, которые напали не третью. Ни российские, ни белорусские организации так и не смогли организовать протест против этой войны. Нобель этого года просто “супер”», – написал в американской соцсети советник главы офиса Михаил Подоляк.

По словам журналиста Василия Стоякина, Подоляку приходится оправдываться, поскольку он вместе с шефом Андреем Ермаком убеждал Зеленского, что он стопроцентно получит премию.

Что касается украинского лауреата, то, как выяснилось, эту организацию никто не знает. Даже влиятельный блогер и политик Анатолий Шарий.

По России решение Нобелевского комитета в этом году еще более скандальное, чем в прошлом, когда премия мира было вручена главному редактору либеральной «Новой газеты» Дмитрию Муратову. Ведь «Мемориал» был внесён Минюстом РФ в реестр НКО-иноагентов, а затем и ликвидирован.

Российские либералы радостно приветствовали решение.

«Я очень рад, что Мемориалу присудили Нобелевскую премию мира. Это справедливо», – написал в своем ТГ-канале бывший главред либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

«Самый мощный ход Нобелевского комитета на моей памяти. Буквально премия мира для того, чтобы призвать мириться. Чтобы гражданские общества трёх стран искали общий язык, а не враждовали», – восторгается либеральная тележурналистка Ксения Собчак.

«Исключительно редкая вторая подряд премия деятелям из России в момент, когда Россия выглядит и действует так плохо, как уже долго, а, может быть, и вовсе когда не выглядела и не действовала, подчеркивает это послание, адресованное, в том числе, тем соседям по Европе, которые этот базовый принцип пытаются подменить простеньким разделением народов», – написал либеральный политолог Александр Баунов.

Патриотическая общественность придерживается совсем другого мнения.

«Очередное позорище и мерзость. Так называемую «Нобелевскую премию мира», которая давно превратилась в печать русофобии, присудили иноагенту «Мемориалу» – организации, специализирующийся на фальсификации истории СССР», – написал адвокат Дмитрий Аграновский.

«Вы обратили внимание на то, кто бьется за это «живое наследие Сахарова»? «Дойче велле», Би-би-си. В поддержку «Мемориала» высказались госсекретарь США Энтони Блинкен и глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель. Так боролись только за экстремистские структуры Навального», – пишет политолог Сергей Карнаухов.

Он напоминает, что в материалах «Мемориала» прокуратура обнаружила «лингвистические и психологические признаки оправдания деятельности участников запрещенных в РФ террористических и экстремистских организаций «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», «Таблиги Джамаат», «Ат-Такфир Валь Хиджра», а также экстремистских организаций «Артподготовка» и «Свидетели Иеговы».

«Нобелевская премия мира присуждена российскому Мемориалу – против Путина. Белецкому – против Лукашенко. И украинскому Центру гражданских свобод, который полностью поддерживает массовый политический террор киевского режима. Эта премия Нобелевского комитета – это премия в поддержку геноцида русского народа и уничтожения русской цивилизации», – убежден политолог Сергей Марков.

Белорусский лауреат имеет не менее скандальную репутацию. В 2011 году Беляцкий был осужден на 4,5 года за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. На счетах Беляцкого в Литве находились деньги, получаемые его организацией «Весна» от ЕС для помощи «пострадавшим от репрессий». Сейчас он в СИЗО по делу о финансировании Беломайдана в 2020 году.

В отличие от Зеленского, самопровозглашенный «лидер белорусской нации» Светлана Тихановская, которую тоже прочили на премию, справилась с обидой и поздравила Беляцкого.

«Это выдающаяся новость. Алесь Беляцкий – гордость белруссов. Теперь про это знают во всем мире. Эта награда – еще и признание вклада всех белорусских правозащитников. Это первый случай, когда Беларусь гордится нобелевским лауреатом в тюрьме. Я уверена, что тот, кто учинил репрессии против Алеся Беляцкого и тысяч невинных людей, быстро останется в неведомом прошлом», – написала Тихановская.

«Нобель замучался переворачиваться в гробу», – прокомментировал выбор комитета МИД Белоруссии.

«Нобелевская премия мира уже не просто смешна, она нелепа. Ее получил белорус Алесь Беляцкий – грантосос, который всю жизнь жил за счет подачек Запада, всю жизнь он воровал, делил эти деньги, и никогда не боролся за права человека и никогда не имел никакого к ним отношения. Премию давали и будут давать предателям и мерзавцам, работающим против своей страны. Беляцкий борец за свои права, за свои счета и за свои деньги», – написал лидер Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич.

Политологу Александру Носовичу решения Нобелевского комитета напомнили «украинские контрнаступы».

«Бросают в бой самые ценные резервы, такие, как авторитет Нобелевской премии, и сжигают его, чтобы обеспечить себе мимолетный тактический выигрыш ценой стратегического разгрома. Это относится и к белорусской писательнице времён перестройки, которую все забыли до и снова забыли после, и к вот этой корявой попытке заявить восточнославянский блок людей доброй воли на антикремлевской основе», – написал Носович.

Публицист Дмитрий Ольшанский считает, что своим решением Нобелевский комитет признал единство трех братских славянских народов.

«Смешно, что Нобелевскую премию дали триединому русскому народу. То есть формально ее получили либеральные правозащитники, “враги тиранов”, но сама постановка России, Белоруссии и Украины на одно премиальное место, взявшись за руки, с нобелем на троих, – кто ж такое придумал? Тайные путинцы? Все они про нас правильно понимают. Просто притворяются, что верят в “разные страны”», – написал Ольшанский.