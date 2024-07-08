Ночью российские ракеты прорвали ПВО Украины

Игорь Шкапа.  
08.07.2024 08:35
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен


Сегодня ночью ВС РФ атаковали тыловые регионы Украины, по которой было выпущено шесть ракет.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Сегодня ночью ВС РФ атаковали тыловые регионы Украины, по которой было выпущено шесть ракет....

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«Ночью 8 июля 2024 года враг атаковал Украину ракетами воздушного и наземного базирования: четырьмя Х-101 из самолетов стратегической авиации Ту-95МС (район пусков – воздушное пространство Саратовской обл. – РФ) и двумя баллистическими ракетами «Искандер-М» (районы пусков – Курская обл. РФ, Крым).

По результатам боевой работы противовоздушной обороной уничтожены 3 крылатых ракеты Х-101 в Житомирской и Черкасской областях», – пишет паблик ВС ВСУ со ссылкой на командующего.

Кроме того, ночью слышали взрыв в Сумах. Пока нет информации, какие именно объекты были поражены, но, судя по тому, что ВСУ признали уничтожение лишь половины ракет, они явно нашли свои цели.

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