Ночью российские ракеты прорвали ПВО Украины

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Сегодня ночью ВС РФ атаковали тыловые регионы Украины, по которой было выпущено шесть ракет.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

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«Ночью 8 июля 2024 года враг атаковал Украину ракетами воздушного и наземного базирования: четырьмя Х-101 из самолетов стратегической авиации Ту-95МС (район пусков – воздушное пространство Саратовской обл. – РФ) и двумя баллистическими ракетами «Искандер-М» (районы пусков – Курская обл. РФ, Крым). По результатам боевой работы противовоздушной обороной уничтожены 3 крылатых ракеты Х-101 в Житомирской и Черкасской областях», – пишет паблик ВС ВСУ со ссылкой на командующего.

Кроме того, ночью слышали взрыв в Сумах. Пока нет информации, какие именно объекты были поражены, но, судя по тому, что ВСУ признали уничтожение лишь половины ракет, они явно нашли свои цели.