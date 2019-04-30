Нормальная выдача паспортов Донбассу начнется, если Москва приструнит ФМС

30.04.2019, Киев

Выдачу российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР сложно оценить до того момента, пока не появятся первые факты выдачи.

Об этом в своем видеоблоге заявила киевский адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я очень рада за людей, которым это поможет, но я очень слабо верю, что ФМС всё бросит и прекратит издеваться над людьми. Вот вопрос, почему Путин так долго тянул с паспортами. Я считаю, что, если бы он делал такие заявы ещё в 2014 году, очень многих смертей удалось бы избежать. Если Москва позволяла с 2014 года хреначить Донбасс «Градами» и только сейчас расчехлилась заявками, что будут российские паспорта, ну сами оценивайте, как это.

Я рада, что Путин поменял мнение и буду очень рада, если действительно людям облегчится получение гражданства, но я не сильно пока в это верю. Пока я не услышу реальные истории, что действительно ФМС перестала над людьми издеваться, я в это, честно говоря, не поверю. Пока что я это расцениваю исключительно как троллинг. Посмотрим, просто ли это троллинг или действительно Путин хочет пополнить своё народонаселение. Всё зависит от того, будут ли приструнять ФМС», – подчеркнула она.

Также юрист отметила, что объединение Украины, России и Белоруссии было бы очень необходимо, чтобы пережить агрессию Европы и высказала надежду, что при новых властях в Украины и России могут взять курс на взаимное сближение.

«Конечно, я думаю, что объединение Украины, Белоруссии и России принесло бы пользу народам, потому что это просто пипец, что нас разделили, это полный маразм. Очень надеюсь, что, когда поменяются правители, мы потихоньку будем сближаться. Если мы не объединимся, то англосаксы, пендосы, Европка нас уничтожат просто по одиночке, а этого очень бы не хотелось», – резюмировала Монтян.