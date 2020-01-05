Новое прозрение Карасёва: Вслед за деиндустраилизацией Украину разберут по кускам

05.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Отток квалифицированных специалистов и уничтожение производства превращают Украину в обезлюдившую территорию, которую отберут другие страны.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хорошие, квалифицированные врачи уезжают из Украины. Машиностроение, квалифицированные рабочие станков уезжают. Все эти белые воротнички уезжают. Уезжают военные технологи, конструкторы, военные, авиаконструкторы, и так далее. Или нет работы, или умирают естественной смертью, нет омоложения.

Значит, теряются технологические навыки, технологические компетенции. Страна превращается в полу-аграрную державу, где ещё доживают своё какие-то предприятия.

Вы никогда не построите тут успешную страну, высокие доходы, потому что уровень доходов определяется, всё-таки, промышленностью. А у нас последние пять месяцев падает промышленное производство, у нас даже Министерства промышленности в стране нет», – отметил эксперт.

Более того, по его мнению, территории окончательно обнищавшей и обезлюдившей Украины растащат другие страны, в особенности – европейские государства, которые из-за наплыва мигрантов испытывают проблемы с нехваткой земель.

«Если нас останется 15-20 миллионов. Эта территория УССР была рассчитана на 50 миллионов, потому что она была в едином народо-хозяйственном комплексе, тут были заводы, машиностроительные гиганты, космические гиганты, авиагиганты, автогиганты. Понятно, 50 миллионов людей на такую территорию, которая была приращена в результате геополитических разных операций и войн.

А если тут останется 15-20 миллионов – кто такую территорию Украине отдаст? Тем более, когда в Европу валит миграция со всех этих чёрных дыр мира – с Ближнего Востока, Африки, и так далее.

Придёт время, и скажут: «Знаете, у вас слишком много территорий. Вы неудачные, экономика не развивается, у власти коррупция, общество коррумпированное, безнадёжное, зачем вам такая территория? Продавайте».

Это ещё по-хорошему, если так скажут. А кто-то может и забрать. Соседей у нас много, которым нужен прирост и людей», – резюмировал Карасёв.