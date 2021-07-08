08.07.2021, Донецк, Сергей Вредников
 
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Новороссию ждёт продолжение – Пушилин

Новости УкраиныВ 2014 году многие города не смогли выйти из-под власти Киева, потому что в...

В 2014 году многие города не смогли выйти из-под власти Киева, потому что в них было слишком мало активных патриотов, а Киев, в свою очередь, направлял в регионы целые армии агрессивных националистов.

Об этом в интервью «Комсомольской правде» рассказал глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Множество факторов повлияли на то, что у нас не получилось увидеть Новороссию как реализованный проект. В каждый регион тогдашними властями Украины были брошены разные силы, поэтому противодействовать на местах приходилось по–разному.

Следующим фактором является внутреннее состояние людей, несогласных с государственным переворотом. Можно было просто быть несогласным, сидеть дома и ждать у моря погоды, а можно было идти на определенные шаги. Критическая масса в разных городах где–то набиралась, а где–то нет.

Этот фактор остается решающим. Можно быть вторым–третьим в строю, но крайне мало людей, которые готовы возглавить колонну и сделать первый шаг», – отметил глава государства.

По его словам, дефицит таких людей был и тогда, в 2014 году, а сейчас их тем более – мало, поскольку украинские спецслужбы научились жестко работать.



«Мы со своей стороны не забыли о Новороссии. Мы понимаем, что сейчас это будет сделать сложнее, но мы не собираемся опускать руки и вычеркивать наших соратников. Ждем продолжения», – резюмировал Пушилин.

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