Новые случаи коронавируса в Крыму: Привезли из Таиланда

10.04.2020, Симферополь, Максим Карпенко

В Крыму обнаружили еще два случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом на заседании штаба по противодействию распространения коронавируса заявила глава территориального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По ее информации, инфицированные вернулись в Крым 28-го марта из Таиланда.

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«Это граждане Российской Федерации, жители Керчи. В период с 8-го марта по 27-е они находились на отдыхе в Таиланде, 28-го они прилетели в аэропорт Шереметьево, из аэропорта Шереметьево они прилетели в аэропорт Симферополь. Номер рейса, количество контактных установлено, ближайшие лица переданы под медицинское наблюдение… Близких контактных по данному очагу один человек, это отец одного из заболевших, которому 96 лет, он госпитализирован в Керчи под стационарное медицинское наблюдение.

У данных лиц клинических проявлений заболевания нет, на момент госпитализации, они выявлены в соответствии по результатам лабораторных обследований, которые были проведены на 10-й день после пересечения государственной границы Российской Федерации на территории Республики Крым. Отдаленные контакты – это 11 человек, все установлены», – заявила Пеньковская.

Она также призвала таксиста и двух пассажиров, ехавших с инфицированными из аэропорта Симферополя сообщить о себе медикам:

«Они взяли частника для того, чтобы вернуться в Керчь. С ними в такси ехало два человека. Ориентировочно они ехали в автомобиле темно-синего цвета, автомобиль брали в районе 11-ти утра 28-го числа, с ними в такси ехало два пассажира. Один вышел на автостанции Старый Крым, вторая пассажирка ехала с котом, которая вышла в Феодосии».

Таким образом, на сегодняшний день в Крыму подтверждены 28 случаев инфицирования COVID-19. Из них 12 человек уже выздоровели и были выписаны из больниц.