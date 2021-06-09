Очередная «союзная» подножка России от Казахстана

09.06.2021, Алма-Ата, Айнур Курманов

Одно кулуарное событие в рамках Петербургского международного экономического форума вызвало чрезвычайно нервную реакцию со стороны Нур-Султана (Целинограда), которое, судя по высказываниям придворных казахских националистов и политологов, привело даже к настоящей истерике. Речь идет о том, что заместитель главы российского МИДа Александр Панкин не исключил принятия ответных мер со стороны ЕАЭС в отношении США и стран ЕС, но в ответ казахстанский МИД стал сразу открещиваться, объясняясь в любви к Западу.





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Весь сыр бор начался после заявления Александра Панкина, который отметил, что «вопрос ответных мер на недружественные санкционные действия третьих стран в отношении (стран) ЕАЭС поставлен в повестку дня, он рассматривается – и будет рассматриваться». Белорусская сторона также выдвигала в последние дни подобные инициативы, справедливо полагая, что члены Союза должны вместе и сообща реагировать на враждебные шаги со стороны западных держав, которые отражаются в итоге на экономике всех республик, входящих в объединение.

Однако в Нур-Султане думают совсем по-другому, и экстренно в субботу МИД Казахстана сделал даже специальное заявление, которое полностью дезавуировало слова Александра Панкина и отвергло тезис о готовящихся «консолидированных мерах» стран ЕАЭС в ответ на санкции США. Более того, Акорда (администрация президента) фактически обвинила Кремль в сознательной политизации интеграционного объединения, сославшись на то, что цель его создания была лишь в «обеспечении свободы передвижения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, создание условий для стабильного развития экономик».

То есть, говоря простым языком, Назарбаев и К обвиняют Россию и Белоруссию в том, что они рассматривают ЕАЭС, в том числе, и как политическое образование, то есть расценивают его как консолидированный альянс государств-единомышленников, выступающих с единой позицией и способных совместно противостоять внешним угрозам и вызовам. В попытках откреститься от высказываний российского коллеги они используют гнилые неолиберальные аргументы о чистом экономическом характере Союза, забывая о том, что политика – это и есть зеркальное отображение экономики.

Дальше – больше. В ханской ставке (Акорда фактически так и переводится. Прим. ред) считают, что их дело сторона, и санкции Запада касаются исключительно Москвы, а теперь и Минска, а, соответственно, Казахстан не должен нести на себе его груз и тем более отвечать на них. На самом же деле, это не просто стремление уйти в сторону, но и такой превентивный демарш с целью не допустить постановки вопроса и принятия подобного консолидированного решения в рамках ЕАЭС.

«В контексте обсуждения инициатив, выходящих за рамки предмета регулирования Договора о ЕАЭС, в том числе по применению ответных мер на санкционные действия третьих стран, исходим из того, что санкции Запада имеют в своей основе, прежде всего, политические мотивы и направлены против отдельных государств, а не всего ЕАЭС. Отмечаем, что Республика Казахстан никаких переговоров о «консолидированных мерах» стран ЕАЭС в ответ на санкции других государств не ведёт. В работе с партнёрами по евразийской интеграции речь может идти только о совместных действиях по недопущению негативного влияния таких санкций на социально-экономическое развитие наших государств», – следует из распространённого сообщения МИД РК.

Из этой выдержки заявления казахстанской дипломатии следует, что если Россия хочет санкционной войны, то пусть воюет сама. Это собственно явствовало и ранее из всей прежней «многовекторной» политики Нурсултана Назарбаева. Но, по моему мнению, правящая прозападная элита в Нур-Султане не просто страшится реакции Вашингтона, а выступает сейчас и в прошлом как агентура и лоббирующая сила Запада внутри ЕАЭС с целью недопущения ее дальнейшего поступательного развития и превращения в реальную конфедерацию со своим наднациональным правительством, парламентом, банком, единой валютой и военным командованием.

Белому дому выгодно держать ЕАЭС в слабом подвешенном состоянии, где не может быть единой позиции и общих подходов по международным и даже внутренним политическим вопросам. И не случайно на протяжении всех этих лет, начиная с декабря 2013-го года, Нур-Султан постоянно торпедировал все инициативы на углубление интеграционных процессов и отвергнул даже идею создания электронной валюты для улучшения взаиморасчетов и нивелирования последствий тех самых санкций.

Для подтверждения своей гнилой якобы нейтральной позиции Нур-Султан по законам жанра стал мобилизовывать внутренних марионеток помельче, чтобы создать соответствующий шумовой фон. Так, вице-министр торговли и интеграции РК Жанель Кушукова также сообщила от имени всех стран, что на площадке ЕАЭС вопрос применения каких-либо коллективных мер в ответ на санкции третьих стран не прорабатывается и не обсуждается.

«Более того, такие вопросы вообще не входят в компетенцию Евразийского союза и не стоят на повестке дня. Республика Казахстан с момента создания ЕАЭС придерживается позиции, что это объединение носит сугубо экономический характер. Мы принципиально против политизации наших взаимоотношений в рамках Союза и принятия мер, которые могут повлиять на отношения с третьими странами», – сказала она.

Вслед за заместителем министра в ход пошли различные придворные политологи и комментаторы разного ранга, а также всевозможные национал-патриоты, вытащенные из чулана. Сразу же нарисовался, например, такой известный в высших кругах ханской ставки политолог Талгат Калиев, который стал обвинять на своем телеграм-канале Россию в падении курса национальной валюты тенге и ухудшении жизни казахстанцев.

Политолог Талгат Калиев

«Между тем, с момента присоединения Крыма курс российского рубля обвалился более чем в два раза, потянув в аналогичную пропасть валюты стран-партнеров. Казахский тенге с тех пор рухнул со 180 до сегодняшних 427 тенге за доллар. По сути, настолько в долларовом измерении обеднели граждане стран ЕАЭС, вынужденные ограничить себя в покупке импортных товаров народного потребления или поездках за рубеж. Обеднели и государства, вынужденные индексировать социальные выплаты и разворачивать новые программы борьбы с бедностью», – выдал этот фаворит двора.

Интересно знать, какие это программы по борьбе с бедностью приняла Акорда за последние годы? На этот вопрос вы ответ никогда не получите, но факт остается фактом, правящая элита в Казахстане через СМИ намеренно и постоянно обвиняет Россию и ЕАЭС в падении жизненного уровня граждан, снимая тем самым с себя ответственность за провалы своих прожектов и банкротство неолиберальной сырьевой модели экономики и создавая негативный образ Союза и интеграционных процессов в целом.

Но хотел этого или нет, Талгат Калиев выдал некоторые внутренние страхи казахских небожителей, которые буквально прорвались в жалобном вое этого национал псведо-политолога.

«Более того, в числе предлагаемых к обсуждению санкций неизбежно будут визовые ограничения для должностных лиц стран, принимающих санкции в отношении РФ и РБ. Которые традиционно носят зеркальный характер. То есть, принятие визовых санкций в отношении отдельных лиц стран ЕС и США приведет к визовым ограничениям в отношении наших граждан. Как бы ни было обидно осознавать, но они легко переживут невозможность посетить страны ЕАЭС, а для нас самих это обернется крайне болезненными последствиями. В том числе, для обучающихся в зарубежных университетах студентов», – бьётся в истерике Талгат Калиев.

Их страшит, что они не смогут после ответных санкций приезжать на свои европейские и американские виллы к любовницам и к своим заветным банковским ячейкам и счетам, а их детишки не смогут поступить или дальше учиться в престижных элитарных вузах. Я и до этого писал, что «игла Кащея» царедворцев лежит на Западе и они никогда не пойдут поперек воли своих истинных хозяев. Тем более, что 70% всего добытого сырья из Казахстана уходит как раз в страны ЕС и США.

Нынешний демарш во многом напоминает то как Казахстан постоянно воздерживался при голосовании в ООН по эпохальным резолюциям, предложенным Россией. Так, в апреле 2018-го года Совет Безопасности ООН подавляющим большинством голосов отклонил российскую резолюцию, призывающую осудить агрессию США, Великобритании и Франции против Сирии. Тогда инициативу Москвы поддержали Китай и Боливия, а четыре страны — Эфиопия, Казахстан, Экваториальная Гвинея и Перу – воздержались.

Воздерживался Казахстан и когда принимались резолюции, осуждающие Россию, вместо того, чтобы поддержать её как официального союзника. Так, 7 декабря 2020 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую Россию прекратить «временную оккупацию» Крыма и немедленно прекратить поставки оружия в Украину. В результате в ходе голосования поддержали 63 страны. 17 стран проголосовали против, 62 воздержались. В числе воздержавшихся оказался и Казахстан.

В чем же тогда выражается «союзническая роль» Казахстана? Может в том, что в июле на ее территории пройдут учения войск США, Канады, Австралии и Турции под названием «Степной орел» по отработке взаимодействия с частями вооружённых сил РК по стандартам НАТО и для проведения рекогносцировки на местности как на театре будущих военных действий против России и Китая?

Правда, последние действия являются уже не фальшивым нейтралитетом, а явной «дружеской» подножкой с целью недопущения принятия ЕАЭС консолидированных ответных санкций на агрессивные шаги со стороны Запада.