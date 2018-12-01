«Одэсцы» мечтают, как флаг США у Крымского моста напугает Россию

02.12.2018, Одесса, Владимир Гладков

Чтобы «напугать» Россию, киевские власти должны пригласить в Азовское море боевой корабль ВМС США – главное, чтобы его габариты позволяли пройти под Крымским мостом.

Об этом в эфире одесского телеканала «Первый городской» заявил местный историк Александр Вельможко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не исключаю того, что, например, в Бердянск или Мариуполь по приглашению украинской стороны может нанести официальный визит какой-нибудь американский фрегат… Фрегат пройдет под Керченским мостом, а эсминец – нет, потому что современный американский эсминец – это по размерам тяжелый крейсер времен второй мировой», – сказал он, при этом поспорив с ведущим о размерах эсминца и фрегата.

Однако в беседу вмешался военный эксперт Александр Колцун, по словам которого, для такого мероприятия хватило бы и обычного прогулочного катера под флагом США.

«Даже если это будет обычный прогулочный катер с одним мотором, но он зайдет под американским флагом и там станет – его хватит», – заявил он.

«А еще американский прогулочный катер может сесть на мель под мостом», – сделал замечание собеседнику Вельможко, намекнув на блокаду пролива.