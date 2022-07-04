Одесса: Борис Джонсон вместо Екатерины II

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Новости Украины

Еще в первые дни спецоперации, когда одесские памятники обложили мешками с песком, я написал, что Украина сама их и разрушит. И вот пожалуйста — на сайте главклоуна идет сбор подписей под петицией о сносе памятника Екатерине II (Основателям Одессы).

Автор петиции — некая Стефания Цегельник. Сами видите, насколько южнорусское у свидомой гражданки имя. Однако ее соплеменники — Остапы, Тарасы и Мыланы со Стрыев, Гадячей, а, может, даже с самой Говерлы — уже умудрились насобирать под петицией больше десяти тысяч голосов из 25000 необходимых.

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ПолитНавигатор неоднократно освещал события вокруг означенной скульптурной композиции — нацисты уже пытались снести ее, однако проиграли все суды. Да и о значении Екатерины II, основательницы Одессы, говорить излишне — время не то и взрывы за окном не располагают.

А вот Стефании Цегельник не мешало бы знать, что на свое место монумент был возвращен в 2007 году, а спектакль вокруг его открытия — одни против, другие за — был разыгран братчиками Корчинского. Одни закидывали монумент дымовыми шашками, аргументируя «Катька сука!», другие изображали из себя русских патриотов, с позором изгоняющих недовольное быдло.

Просто тогдашнему мэру Гурвицу необходимо было выиграть предстоящие выборы, и он прекрасно знал, что настроения в городе не то что пророссийские — российские. А друг его, Корчинский, как раз и зарабатывал патриотизмом по вызову — каким, было неважно. И почему баба Стефания не выдвинула претензии лично к нему?..

Зато вот что написала эта «берегиня» на президентском сайте:

«Хватит выделять миллионы гривен на содержание памятника той, которая способствовала геноциду украинского и крымскотатарского народов, уничтожила Запорожскую Сечь, вела политику насильственного «зросiйщування» и диктата чужой культуры, превратив вольных украинцев в рабов, утвердив крепостничество. В независимой Украине недопустимо прославлять наших поработителей. Место памятникам тиранам и убийцами на свалке».

Ну, правильно, императрицу снести, поставить вместо нее Бандеру, а вместо основателей, де Волана и Потемкина — Калыну и Волыну, де Рибаса заменить на Редиса. Вариант-то отличный — не удивлюсь даже, если увижу его в очередной петиции. Вот нисколько.

Однако это же муниципальный устав, неоднозначно все в общем — в центре города в виде памятников полагается стоять только личностям, имеющим статус почетных граждан Одессы, а ни Бандеры, ни Редиса среди них нет. По недоразумению, понятно, но факт. Так кого же туда впихнуть из законодательно зафиксированного пантеона? Кто там в Одессе в почетных?..

Да вот же, читаем, как мэр города Геннадий Труханов делится радостной вестью с BBC:

«Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон стал Почетным гражданином Одессы. Я подписал распоряжение о его награждении Почетными знаками имени Григория Маразли (городской голова Одессы в 1878 —1895 гг. — ред.) I, II, III степеней…».

То есть тремя сразу — совсем тю-тю. Но дальше он еще наговорил:

«Сегодня Великобритания — наш главный союзник и друг. Уверен, если бы все мировое сообщество заняло такую же позицию как народ Британии, мы бы уже давно победили оккупантов. Война в Украине — это борьба всего цивилизованного мира с фашизмом версии 2.0, и в этой борьбе господин Джонсон станет первым Почетным гражданином города — подданным Великобритании за все время существования награды — с 1862 года».

Ну, если так, то и самым желанным из иных почетных — ну не почетного же гражданина Олега Губаря, краеведа, которого наци-публика и после смерти ругает ватником, превозносить, а вот Джонсон, «главный союзник и друг» — самое то.

И если об увековечивании его в качестве памятника я шучу (хотя это антропоморфное чучело органично вписалось бы в сено, дидухи и вышиванки, в кои рядят наследие Екатерины истинные оккупанты), то вопросов к пану Труханову это не отменяет.

Вот, например, Губарь мог поднять с земли ржавый гвоздь или стеклышко, и по одному этому осколку прошлого рассказать историю города. А Джонсону почетное гражданство за что — за поставки оружия, призванного стереть этот город с лица Земли?..

Стыдно. А город — жаль.