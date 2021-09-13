Одесский политик: Украина закончится на Зеленском

Проект президентства Владимира Зеленского обречён, а вместе с ним закончится и проект самостийной Украины. Вопрос лишь в том, сколько попытается Запад нанести вреда России при отступлении из Киева.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил экс-депутат Верховной рады Игорь Марков, вынужденный покинуть Одессу после трагедии мая 2014 года, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У меня глубокая убежденность, что на президенте Зеленском Украина закончится. И это выгодно всем государствам мира, и Западу в первую очередь.

Власть – это тончайший материал, к которому человека надо готовить годами. Разговоры о том, что давайте возьмём Васю, изберём его президентом, чтобы ни было записано в Конституции любой страны, будто «каждый из нас может стать президентом»…

Что сегодня получилось? В случае успешности Зеленского и Украины, теоретически, получается, что любой клоун, снявшийся в кино и ставший президентом, может справиться с этой задачей. Для чего тогда политические институции, партии, преемственности?

Даже любое сравнение с Рейганом его, мне кажется, неуместным, потому что Рейган губернатором был, членом партии.

Тогда зачем вся политическая элита в любой стране мира, когда раз в пять лет любого чепушилу избрали, и всё, и будем жить себе припеваючи?» – заявил Марков.

«Нет шанса, это невыгодно всей мировой политической элите, иначе она в случае успешности Зеленского дискредитирует сама себя. Вопрос только сейчас стоит в том, чтобы при отползании с Украины нанести как можно больше вреда России.

А то, что они оттуда отползут, и очень скоро, у меня никаких сомнений нет. Никогда Зеленский не будет успешным, и Запад в первую очередь не допустит этого», – добавил бывший депутат.