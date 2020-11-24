Однопартийцы активно сватают главу бандитского клана в «президенты» Косово

25.11.2020, Белград, Алексей Топоров

Представители созданной кланом Харадинаев партии Альянс за будущее Косово (АБК) продолжают лоббировать своего лидера, экс-бандита, боевика и оправданного Гаагским трибуналом военного преступника Рамуша Харадиная в «президенты» края.

Об этом сообщает KosovoOnline, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как партия мы выразили нашу позицию, и эта позиция является справедливой и разумной, потому что, по крайней мере, я лично считаю, что Косово нужен разумный, честный лидер, человек, у которого уже есть государственное прошлое, – заявил однопартиец Харадиная, ранее получивший известность как боевик, изгнавший из своего города всех сербов, желавший проложить междугороднюю трассу через средневековый монастырь Високи Дечани, мэр Дечан Башким Рамосай. – Харадинай может делать все и не может принимать неправильные решения для Косово».

«Несколько месяцев назад АБК выдвинул Рамуша Харадиная на пост президента Косово, – заявил депутат косовского парламента Арбер Толяй. – Я считаю, что как политическая сила мы были очень правильными и конкретными. Есть несколько причин, по которым Харадинай должен быть президентом, и все мы их знаем. Он является объединяющим фактором для решения основных национальных вопросов, что он постоянно доказывал, и он является лидером согласия».

При этом нужно отметить, что имя Харадиная сплывало совсем недавно в связи со Специальным судом по Косово, где проходит процесс по другой группе боевиков «Армии освобождения Косово», после войны создавших Демократическую партию Косово. В частности прокуратура этого института напомнила, что в свое время Рамуш Харадинай не был осужден в Гааге в преступлениях против человечности по той причине, что все свидетели обвинения либо были запуганы, либо исчезли, либо скоропостижно скончались.

При этом, будучи «премьер-министром» Косово Рамуш Харадинай пролоббировал создание, вопреки резолюции 1244 Совбеза ООН «армии Косово», а также ввел стопроцентные пошлины на товары из Сербии. В его биографии есть эпизод, когда он был задержан российскими миотворцами, начал скандалить и кричать им, что те могут справиться только с безоружными, после чего был вызван на поединок российским десантником и нокаутирован в голову.