Огрызко: США опасаются перессориться с половиной ЕС из-за России

07.08.2022  23:58 (Мск), Киев
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Дзен, ЕС, Политика, Россия, США, Украина
Новости Украины

Вадим Москаленко )

Объявив Россию страной-террористом, как того требует Украина, США будут вынуждены вводить санкции против таких европейских стран, как Германия.


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Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сейчас США признали странами-террористами четыре страны. Это – Куба, Иран, Северная Корея и Сирия. Что это означает на практике? Все страны, которые поддерживают какие-либо контакты с этими странами, рассматриваются США как недружественные и против которых американцы должны применять определенные санкции.

Давайте перенесем сейчас эту ситуацию на то, что имеем сегодня с ЕС. Пока что, в силу объективных обстоятельств, европейские страны вынуждены покупать тот самый газ, ту самую нефть у РФ. Завтра Блинкен или Конгресс США оглашают, что Россия – «страна-террорист», и тогда возникает правовая коллизия, потому что это будет означать, что США должны будут наказать ту же самую, скажем, Германию за то, что она до сих покупает российский газ», – рассуждал Огрызко.

«Поэтому тут есть такая тонкая грань, из-за которой нельзя утратить правильное решение. И поэтому некоторые американские эксперты призывают не сильно спешить с тем, чтобы признать Россию страной-террористом и, вместе с тем, ввести еще больше санкций против нее, потому что этот статус у страны означает лишь то, что с ней нельзя сотрудничать», – подытожил украинский дипломат.

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