«Олени, дятлы и шакалы!» – Тимошенко взбесила повестка дня в Раде

03.03.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

В то время, как государство катится в пропасть, а украинцы бегут из страны от несовместимых с жизнью тарифов, рассматривать законопроекты об охоте или гендерном равенстве в рекламных роликах – позор и унижение для украинского парламента.

Об этом на заседании Верховной рады заявила лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Вы видите, какие вопросы поставлены на повестку дня, как приоритетные? Там всё, что хочешь, например закон о том, как ещё усовершенствовать коррупцию в игорном бизнесе.

Безусловно, в стране, которая погружается в бедность так, что скоро люди будут массово вообще покидать страну, потому что она будет несовместима с жизнью, главный вопрос, который определён как приоритетный на сегодня для рассмотрения в парламенте – это игорный бизнес. И не только на сегодня, на завтра игорный бизнес, на послезавтра, освобождают от налогов. А люди где в этой повестке дня?

Далее у нас целый раздел в повестке дня об оленях, дятлах, шакалах. Тут регулируется, как нужно охоту обустроить, понимаете? Когда люди сидят с мизерными пенсиями ниже прожиточного минимума, когда сегодня тарифы зашкаливают так, что люди не в состоянии платить!

80 млрд. гривен сегодня накопилось долгов перед НАК «Нафтогазом» по тарифам. Скажите, пожалуйста, об оленях, дятлах и шакалах нормально рассматривать законы, это приоритет у вас? Я хочу сказать, что это уже переходит абсолютно все границы» – возмущалась Тимошенко.

«Кроме того у нас в приоритетах разобраться с тем, как сделать рекламу так, чтобы женщины и мужчины были смешаны в одно, и было так, чтобы реклама касалась и женщин, и мужчин в равной мере и чтобы гендерное равенство у нас было. Я за гендерное равенство, но в то время, как страна падает, экономика летит вниз, рассматривать как приоритетные такие законы… Разум есть в этой Раде или нет?

Я могу сказать, что такого позора и унижения просто никогда в Верховной раде не было. У нас был случай, когда главный закон был определен о летучих мышах, да (при Ющенко в 2008 году – ред.) Но это был один случай, и Верховная рада на ушах стояла от того, что происходит», – добавила лидер «Батькивщины».