22.06.2018, Москва, Елена Острякова

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«Они будут еще хуже, чем я»: Порошенко шантажирует Путина по телефону

Президент Украины Петр Порошенко позвонил президенту РФ Владимиру Путину, чтобы заручиться его поддержкой накануне выборов. Такое предположение в эфире радиостанции «Вести ФМ» высказал политолог Ростислав Ищенко.

«Я думаю, что названивает он потому, что у него не очень хорошая ситуация внутри страны. Не знаю, как сочувствия, но поддержки ищет. Нацики ведь как с цепи сорвались. Давай горсоветы штурмовать. Не знаю, чем ему может помочь Путин. Разве что выразить соболезнования», – сказал Ищенко.

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Он полагает, что за беспорядками на Украине в последние дни стоит главный соперник действующего президента Юлия Тимошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вывели оранжевых «афганцев», чернобыльцев и шахтеров поштурмовать Верховную раду. Эти люди просто так не выходят. Они вспоминают о своих льготах только, когда складывается определенная политическая ситуация, и поступает заказ от соответствующей политической силы. Не успела Юлия Владимировна обозначить свои намерения, как страну начали шатать. Петру Алексеивичу сам Бог велел позвонить Владимиру Владимировичу и сказать: это же наша общая проблема. Они будут хуже, чем я», – сказал Ищенко.