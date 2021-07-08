«Они пожалеют об этом»: Россия готова к провокациям Запада на выборах в Госдуму – Лавров

08.07.2021, Москва, Владимир Гладков

Российские власти не только готовы к любым провокациям на выборах в Госдуму и после них, но и приложат все усилия, чтобы их организаторы пожалели об этом.

Об этом во время выступления в Дальневосточном федеральном университете заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он отметил, что далеко не всем в мире приходится по душе развивающаяся Россия, вырвавшаяся из 90-х и эффективно решающая накопившиеся за десятилетия проблемы – как внешнеполитические, так и внутренние.

«Действительно, западные коллеги этого и не скрывают: многие из них предпочли бы иметь дело со слабой Россией, лишенной ориентиров, готовой на любые уступки. Мы видим попытки – чуть ли не ежедневно повлиять на нашу внутреннюю и внешнюю политику. Набор инструментов, который западные коллеги применяют, достаточно широк. Это и военные провокации, как это было недавно у берегов Крыма с кораблями НАТО. Они, кстати, направляются сюда, в Южно-Китайское море, поэтому размах их амбиций не знает границ. В этом же ряду нелегитимные экономические санкции, похищение наших граждан за рубежом с предъявлением претензий, которые должны регулироваться международными договорами, но ими Запад пренебрегает, и масштабные информационные атаки», – подчеркнул Лавров.

Он добавил, что в Москве готовы к тому, что Запад будет предпринимать попытки расшатать ситуацию накануне и после выборов в Госдуму.

«Можно предположить, что накануне грядущих выборов в Государственную Думу будут новые попытки расшатать, дестабилизировать ситуацию, спровоцировать какие-то протестные выступления, желательно насильственные, как Запад любит это делать. Наверное, потом будет развернута кампания по непризнанию итогов наших выборов. Такие планы есть, и нам о них известно. Но ориентироваться мы будем, прежде всего, на мнение и позицию нашего народа, который сам в состоянии оценить действия власти и высказать свое мнение о том, как он хочет дальше развивать свою страну», – заверил глава МИД. «Хочу со всей ответственностью сказать, что сценарий, вынашиваемый Западом, не пройдет. Об этом неоднократно говорил президент РФ. В последний раз он предупредил тех, кто пытается с нами разговаривать таким образом, в своем Послании Федеральному Собранию, предупредив, что организаторы любых провокаций против нас будут об этом жалеть», – напомнил Сергей Лавров.