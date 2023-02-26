«Оружия, оружия и ещё раз оружия! Уничтожить миллион русских!» – Подоляк

Украина по максимуму должна уклоняться от контактного боя с русскими, нанося урон при помощи западного дальнобойного оружия.

Об этом в интервью DW заявил советник офиса президента Украины Михаил Подоляк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Оружие, оружие и ещё раз оружие. Много оружия. Много оружия летального, дальнобойного плана. Ракеты, снаряды, беспилотники, авиация, штурмовая, прежде всего, бронетехника – всё!

Украина продолжит воевать, потому что это вопрос дальнейшего существования. И тогда нужно оружие. Чтобы уничтожить миллион (ВС РФ – ред.), нужно, например, 500 тысяч снарядов калибра 155.

Для нас не вопрос в количестве мобилизованных. Если мы хотим выиграть эту войну, это вопрос высокоточного оружия, которое у нас есть.

А это конкретные артиллерийские системы, это конкретные системы MLRS (американская РСЗО – ред.), конкретные дальнобойные ракеты, включая уже легендарные для нас ATACMS. Потому что они позволят этот миллион уничтожить там, где они ещё только начинают на себя надевать штаны», – заявил Подоляк.