Осеннее обострение: В Приднестровье готовятся к ультиматуму Молдовы

14.05.2021, Тирасполь, София Русу

В ходе досрочных парламентских выборов в Молдове приднестровская тематика будет, скорее всего, затрагиваться мало – Майя Санду и ее партия «Действие и солидарность» (PAS), которые станут задавать тон в этой кампании, сосредоточатся на выгодных для них пунктах внутримолдавской повестки. Но после выборов может начаться период конфронтации элит Кишинева и Тирасполя.

О возможном развитии региональной ситуации и процессе молдо-приднестровских переговоров после досрочных выборов в РМ говорилось в ходе экспертной дискуссии, организованной тираспольским Институтом социально-политических исследований и регионального развития.

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При поддержке западных посольств

Очевидно, что правые имеют хорошие шансы на победу. Эксперты отмечают, что у пропрезидентской партии, конечно, есть слабые стороны: во-первых, шовинистические настроения части ее руководителей и активистов могут оттолкнуть часть электората, тяготеющего к центру, во-вторых, в партии PAS сегодня немного людей с серьезным опытом госуправления. При этом в своих выступлениях Майя Санду явно старается сгладить праворадикальный фон, у нее это получилось на президентских выборах и в целом получается сейчас.

Сильными сторонами партии PAS, помимо того, что у нее есть стратегическая высота в виде президентской трибуны, являются простая и уже узнаваемая предвыборная повестка (борьба с коррупцией, борьба за окончательное очищение политической системы и т.д.), а также серьезное внешнее преимущество – поддержка ЕС, США и Румынии.

«Итогом парламентских выборов может стать победа партии Майи Санду, создание однородного либо коалиционного правительства, которое будет контролироваться из президентуры или из американского посольства, – говорит директор ИСПИРР Игорь Шорников. – В этом случае левый фланг – в лучшем случае – надолго окажется в оппозиции. На мой взгляд, после того как будет создано прозападное правительство (это, вероятно, случится к осени), если судить по предвыборным обещаниями Майи Санду, первое, чем она займется, станет переформатирование системы власти через реформу юстиции под лозунгом борьбы с коррупцией. Все это отразится на региональной ситуации, молдо-приднестровских отношениях».

Эпицентр напряженности

Игорь Шорников напомнил, что Майя Санду на посту президента Молдовы не планирует встречаться с главой Приднестровья и что ее цель – вывод российских военных из региона. Если вся власть в Молдове окажется в руках правых сил, они в рамках реализации своей внешнеполитической повестки напрямую, без участия Тирасполя, начнут диалог с Россией по вопросу ликвидации российских вооружений, полагает эксперт.

«В 2019 году Сергей Шойгу бывал в Кишиневе и тогда отмечал, что Россия не против утилизации той части [хранящихся на складах в Приднестровье] вооружений, срок годности которой подходит к концу. Россия выразила готовность этим заниматься сама, но в Молдове – тогда как раз была главой правительства Майя Санду – понимали, что этот процесс может занять долгие годы, а это Кишинев не очень устраивает. Наверняка с осени Кишинев в диалоге с Москвой вернется к вопросу о нахождении способов ликвидации российского военного присутствия.

Целью правых, как мне кажется, является отвязать тему российского военного присутствия от вопроса урегулирования отношений с Приднестровьем. Приднестровская тема перейдет в кейс, который будет называться борьба с коррупцией. У Кишинева в руках есть уже все рычаги экономического давления на Тирасполь, есть возможность контролировать экспорт и импорт Приднестровья.

Наверняка под соусом борьбы с коррупцией начнут пресекаться пути внешней торговли Приднестровья, которые и так в последние годы находятся под дамокловым мечом. В Кишиневе давно ждали такого момента, когда власть будет сосредоточена в одних руках, чтобы предъявить Тирасполю ультиматум. С осени нам следует нам подготовиться к новой парадигме отношений – надо быть готовыми к массированному давлению, к принуждению Приднестровья к урегулированию по молдавскому сценарию», – сказал Шорников.

По словам эксперта, сценарий этот известен – это молдавский закон 2005 года «Об основных положениях особого правового статуса населенных пунктов левобережья Днестра (Приднестровья)», целью которого является восстановление территориальной целостности РМ. В этом документе статус Приднестровья «не намного отличается от статуса Гагаузской автономии, причем в худшую сторону», констатировал Игорь Шорников.

«Боюсь, что будущие парламентские выборы обернутся резким ростом напряженности во всем в регионе, и Приднестровье будет в эпицентре этой напряженности», – резюмировал директор ИСПИРР, добавив при этом, что региональная ситуация будет, конечно, зависеть и от итогов анонсированной встречи президентов России и США.

И придумывать ничего не надо

Молдавский политолог Александр Кориненко, рассуждая о перспективах ситуации с Приднестровьем, обратил внимание на сложившиеся «теплые отношения офисов Зеленского и Санду».

«Им [Киеву и Кишиневу] ничего и придумывать не надо, меры давления, которые будут применяться к Тирасполю, были опробованы на протяжении десятилетий: опять вернутся к совместным постам на приднестровском участке границы, к определенным протоколам по DCFTA (Углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли между ЕС и Молдовой – прим. автора), и т.д.

В чем будет разница? Если левые политики, которые раньше находились у власти в Кишиневе, оказывали серьезное давление на Тирасполь, но при этом не доводили принимаемые меры до конца, понимая, что в Приднестровье живут люди, в том числе граждане Молдовы, то здесь будет по-другому. Команда Майи Санду, правый фланг, который относится к приднестровцам исключительно как к сепаратистам, будут готовы идти до конца и вынуждать Приднестровье идти на определенные уступки», – заявил Кориненко.

Он полагает, что к решению приднестровской проблемы наверняка будут привлекаться новые внешние партнеры.

«Есть такой интересный договор – о стратегическом партнерстве и взаимопомощи между Турцией и Азербайджаном, подписанный 16 августа 2010 года. Там речь идет о гуманитарном, военном сотрудничестве. Полагаю, сейчас в Центральной, Восточной Европе подготавливается общественное мнение о том, что подобные договоры будут заключены с Молдовой, Украиной, Румынией, возможно, Чехией и т.д.

Российский миротворческий контингент не вписывается в парадигму этих договоров – Санду будет интернационализировать эту проблему, привлекать внешних партнеров для давления на Приднестровье. Не последнее место здесь занимает Киев. Мозговые центры молдавского правого фланга говорят, что Украина и Молдова должны объединиться в стремлении ограничить влияние России в регионе. Приднестровье, зажатое между РМ и Украиной, наверняка подвергнется давлению», – заявил Кориненко.

О том, что следует ожидать проблем по Приднестровью, говорит и экс-министр иностранных дел ПМР Владимир Ястребчак.

«Мы мало говорим о проблеме 1 сентября, насколько я могу судить, вопрос пытаются решить кулуарно (Украина по согласованию с Молдовой с 1 сентября 2021 года собирается запретить въезд для автомобилей с приднестровскими номерами, пересекать границу смогут только авто с нейтральными номерами и наклейкой «MD» – прим. автора). Мы видим, что госпожа Санду рассчитывает применить и другие рычаги влияния на Приднестровье. Например, предпринимаются последовательные и жесткие шаги для скорейшего взаимоподключения энергосистем Молдовы и Румынии», – сказал экс-дипломат, отметив, что готовить ответы на все эти шаги нужно заранее.

Владимир Ястребчак призвал также при оценке региональной ситуации учитывать уроки истории. Он напомнил о событиях 1921 года, когда украинские националистические подразделения при поддержке румынских спецслужб осуществляли набеги на Тирасполь.

Исполнительный директор молдавского филиала Изборского клуба Владимир Букарский также считает, что может начаться всесторонне блокирование Приднестровья, которое «будут ломать его через колено при помощи Украины и Запада».

В этой ситуации, говорит эксперт, Приднестровью «нужна будет на молдавской политической арене какая-то сила, которая будет говорить этому нет, которая, разделяя те же ценности, что и Приднестровье, будет противостоять на этой конфликтной линии».

«Не обязательно это должен быть блок коммунистов и социалистов, но именно у них есть возможность сформировать самую крупную фракцию в парламенте», – считает Букарский.