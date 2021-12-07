«Остался один фураж» – на Украине опасаются, что к весне не будет своего хлеба

07.12.2021  19:29 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
Просмотров:
 
Дзен, Кризис, Общество, Политика, Россия, Сельское хозяйство, Скандал, Украина, Экономика коллапса
Новости Украины

Поскольку цены на продукты питания в мире выросли, Украина продала всё своё зерно за границу и оказалась перед угрозой продовольственного кризиса и нехватки хлеба.

Об этом в эфире YouTube-канала «UkrLife» заявил экономический эксперт Юрий Гаврилечко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Поскольку цены на продукты питания в мире выросли, Украина продала всё своё зерно за...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



«Цены на продукты питания в мире выросли. А украинское правительство ничего не сделало для того, чтобы сберечь часть этих продуктов питания здесь, установить заградительные пошлины на экспорт.

Поэтому на сегодняшний момент Украина благополучно продала зерно 1 и 2 класса. И очень может быть, что в конце зимы – начале весны мы будем вынуждены импортировать зерно для производства хлеба», – сказал он.

Или, по мнению Юрия Гаврилечко, Украине придётся довольствоваться фуражным зерном самого плохого качества.

«У нас остался только фураж. На самом деле, с фуражного зерна тоже можно делать хлеб, правда, качество будет паршивое. Но хлопцы поедят, как говорится», – резюмировал эксперт.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Декабрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть