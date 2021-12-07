«Остался один фураж» – на Украине опасаются, что к весне не будет своего хлеба

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Поскольку цены на продукты питания в мире выросли, Украина продала всё своё зерно за границу и оказалась перед угрозой продовольственного кризиса и нехватки хлеба.

Об этом в эфире YouTube-канала «UkrLife» заявил экономический эксперт Юрий Гаврилечко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Цены на продукты питания в мире выросли. А украинское правительство ничего не сделало для того, чтобы сберечь часть этих продуктов питания здесь, установить заградительные пошлины на экспорт. Поэтому на сегодняшний момент Украина благополучно продала зерно 1 и 2 класса. И очень может быть, что в конце зимы – начале весны мы будем вынуждены импортировать зерно для производства хлеба», – сказал он.

Или, по мнению Юрия Гаврилечко, Украине придётся довольствоваться фуражным зерном самого плохого качества.

«У нас остался только фураж. На самом деле, с фуражного зерна тоже можно делать хлеб, правда, качество будет паршивое. Но хлопцы поедят, как говорится», – резюмировал эксперт.