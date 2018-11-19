Осуждённый на Украине крымский депутат запомнился в Феодосии как противник Русской весны

19.11.2018, Феодосия, Галина Шершнева

Суровый приговор украинского суда бывшему крымскому депутату Василию Ганышу поразил тех, кто знал его по работе в Феодосии, передает корреспондент «ПолитНавигаора»

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«Вот же как бывает! Посадили своего! Ганыш единственный в Крыму внедрял украинский язык, он даже со мной пытался на мове балакать – смешной такой. Это же ярый украинец, и все делал для того, чтобы Крым стал украинским. По-моему в 2014 он поехал сам из Феодосии в Симферополь проголосовать за Украину и открыто это сделал. Вот же как бывает. У него же, по-моему, операция была на сердце, и стоит кардиостимулятор сердца. Как бы там ни было, но он же ваш, жестокие вы товарищи украинцы к своим», – написал в группе «Фейсбука» «Феодосия – мой город» общественник Андрей Елецкий.

Комментаторы называют Ганыша «хитрым лисом» и «конченным». Видимо в Феодосии он оставил о себе недобрую память.

«Он, работая в мэрии Феодосии, замом головы, повесил у себя в кабинете тризуб. И перед всеми этим козырял и хвастался…», – написал в комментарии Ворис Яремко.

«Васю по-человечески жалко! И заметьте: за его инакомыслие в Крыму, в России его никто не трогал, не угрожал», – написал Анатолий Заиченко.

Как сообщал «ПолитНавигатор», экс-депутата Верховной Рады Крыма Василия Ганыша на Украине приговорили к 12 годам лишения свободы за «государственную измену». Уроженец Ивано-Франковска, он совмещал депутатство от Партии регионов с должностью вице-мэра Феодосии.