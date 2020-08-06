Освобождение россиян Минск постарается обменять на признание выборов

06.08.2020, Киев, Максим Карпенко

Российская Федерация будет вынуждена признать итоги президентских выборов в Белоруссии, кто бы ни одержал на них победу, потому что должна будет работать с властью, контролирующей территорию. При этом само признание будет зависеть и от судьбы задержанных в Минске россиян, которых объявили наемниками и боевиками.

Об этом в эфире интернет-канала «Капитал» заявил симпатизирующий президенту Белоруссии Александру Лукашенко политолог Алексей Дзермант, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Белорусский эксперт считает, что Россия будет сотрудничать и нынешним президентом Александром Лукашенко.

«Гипотетически если рассуждать, все варианты рассматривать, может быть (непризнание), да. Но практически, если Лукашенко побеждает, если у нас не происходит какого-то взрыва общественного, все равно Лукашенко остается тем, кто контролирует территорию, то есть реальным сувереном. И не иметь с ним дел – я сомневаюсь, что Россия на это пойдет.

Я не думаю, что это даже чисто с практической точки зрения России выгодно. Мне кажется, что Россия признает по итогу результаты выборов, как обычно говорят, «кто бы ни победил», и будет работать с действующий властью», – заявил Дзермант.

Он подчеркнул, что сегодня идут неформальные переговоры по освобождению задержанных россиян, объявленных официальным Минском боевиками и наемниками.

«Я думаю, что как раз сейчас, скорее всего, будут идти эти неформальные консультации по поводу их судьбы. Я думаю, что в эти дни, но сомневаюсь, что до выборов, скорее всего, сразу после выборов и будет заключена эта неформальная договоренность между сторонами об их судьбе, а затем, когда этот вопрос разрешается, там уже Россия просто признает итоги выборов», – добавил эксперт.