14.06.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Донбасс, Русская Весна, Украина, Федерализация
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Партия Зеленского отвергла главные требования Донбасса

При президенте Владимире Зеленском Украине не светит федерализация.

Об этом в эфире ток-шоу «Право на власть» заявил бывший глава предвыборного штаба Владимира Зеленского, председатель его партии «Слуга народа», политтехнолог Дмитрий Разумков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В том понимании федерализации, которое сегодня педалируется на мировой арене, в первую очередь одним государством, речи идти, естественно, не может», – сказал Разумков.

Он также заявил о планах команды Зеленского принять закон о референдумах, но тут же добавил, что прошедшие референдумы в Крыму и на Донбассе – нелегитимны.

«Есть позиция о принятии закона о народовластии – это расширение норм прямой демократии, это легитимизация референдумов, которые фактически сегодня как процедура отсутствует. При том мы говорим и о общенациональных, и о региональных.

Я понимаю, что сейчас начнут приводить примеры тех событий, которые происходили в Крыму, и тех событий, которые происходили на Донбассе, но я хочу четко поставить точку – ничего общего то, что происходило на Донбассе, и то, что происходило в Крыму, с демократическим волеизъявлением граждан, не имеет», – сказал соратник нового украинского президента.

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