Пашинскому напомнили, как он с сыном грабил Укроборонпром

12.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Одиозный нардеп от Народного фронта Сергей Пашинский

заявил, что готовит проект закона о ликвидации “прославившегося” коррупционным скандалом Укроборонпрома, передает корреспондент ПолитНавигатора.

По словам Пашинского, проблема коррупции в Укроборонпроме проистекает от того, что предприятие было сохдано по указу Виктора Януковича.

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На предложение Пашинского тут же откликнулся бывший чиновник администрации Януковича Андрей Портнов.

“Напомните кто-то этому военному и государственному преступнику, что именно он вместе со своим сыном грабил эту компанию, когда работал Главой её наблюдательного совета, то есть когда сам возглавлял высший орган созданной Януковичем структуры.

Поэтому, ликвидация тут возможна только с полным аудитом и расследованием фактов хищений и мародёрства, происходивших как раз в момент, когда именно Пашинский возглавлял высший орган компании и комитет по безопасности и обороне в парламенте”, – написал Портнов в своем телеграм-канале.

“Будете в ликвидационном балансе с Гладковским ) главный фигурант коррупционного скандала в Укроборонпроме и близкий сратник Петра Порошенко – Ред) одной бандой проходить”, – пригрозил Портнов.