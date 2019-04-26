Патологическая жадность Порошенко погубит БПП

26.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Пока еще действующий украинский президент Пётр Порошенко – очень скупой человек, поэтому финансировать «БПП» на грядущих парламентских выборах он может и не захотеть.

Такое мнение в эфире YouTube-канала «PolitWera» высказал киевский политолог Дмитрий Джангиров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если до этого Пётр Алексеевич нагибал многих бизнесменов, часть которых ещё и давали на партийную [жизнь], то теперь говорят: «Сама, сама, сама». Пётр Алексеевич человек очень скупой, с некими патологиями в этом плане даже, это реально. Как он будет тратиться на партию? Я хочу на это посмотреть. Как они честно праймериз проведут? Я хочу на это посмотреть», – сказал эксперт.

При этом он отметил, что партийное строительство хромает не только у президента.

«Хотя многие расчитывают, что будет проект Гройсмана, я его называю «гоев ковчег», для тех, кто сбежит из власти. У самого Гройсмана есть вопрос, потому что как мажоритарщик, не сомневайтесь, что по Виннице он пройдёт бесплатно, у него очень высокий авторитет и очень высокий рейтинг его как мэра, очень хорошо к нему относятся. За него просто реально проголосуют. А список, ты можешь вложить кучу денег, не взять 5% и ты не пройдёшь. Поэтому у него ещё будет такая дилемма. «Народный фронт» будет пытаться тоже, у того же Яценюка, по Черновцам он пройдёт, как мажоритарщик. А вести список? Тоже непонятно», – резюмировал Джангиров.