Пенсионерка из ДНР скончалась после издевательств украинских военных

06.01.2019, Донецк, Александр Гусар

При проверке документов во время пересечения линии разграничения украинские военные отняли у пенсионерки деньги, от нервного потрясения женщина скончалась на месте.

Об этом сегодня во время брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вчера на КПВВ «Майорск» произошла очередная трагедия. Украинские пограничники вытащили часть денег, лежавших в обложке паспорта 79-летней женщины. Попытки старушки призвать к совести «воинов света» не принесли положительных результатов. Сердце разволновавшегося пожилого человека не выдержало такого удара. Она почувствовала себя плохо и скончалась на глазах своих обидчиков», – сообщил Даниил Безсонов.

Представитель ДНР также добавил, что многочисленные нарушения на КПВВ и осознанно создаваемые украинскими пограничниками препятствия в первую очередь направлены на людей преклонного возраста.