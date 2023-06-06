Перед атакой на Белгород ВСУ попытают «счастья» на новых территориях РФ – Борзенко

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Прежде чем двинуть в широкомасштабное наступление на Белгород, ВСУ попытаются рассечь на несколько частей группировку российских войск в зоне СВО.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный журналист Алексей Борзенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В студии поинтересовались, удалось ли российскому руководству обезопасить Белгородскую область от вероятного вторжения украинских неонацистов.

«Я не думаю, что ВСУ двинут в наступление на Белгород. Нет, если у них провалится наступление на каком-то участке фронта, они могут отыграть в сторону Белгорода, просто, чтобы общественное мнение убедить в том, что хоть какие-то положительные вещи в результате они получили. Но понятно, что если они пойдут, их оттуда вышибут, на эту тему даже не нужно рассуждать. Но мы правильно сделали, что выселили население из близлежащих населённых пунктов на границе – да, они могут пробиться на десять километров, но не больше. Потому что всё равно они думают, как будут уходить, и всё равно это будет на уровне ДРГ, 100-300 человек, не более того», – сказал Борзенко.

По его мнению, ВСУ будут пытаться рассечь растянувшиеся российские войска в зоне СВО.

«Белгородское направление я не рассматриваю как ключевое для продвижения ВСУ. Они сейчас заняты попытками найти точку, вклиниться между нашими подразделениями, чтобы пройти в глубину и попытаться разрезать нашу группировку на две части. Потому что мы стоим узкой лентой, и они считают, что такая возможность у них сохраняется», – добавил журналист.