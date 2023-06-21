Первый этап «контрнаступа» оказался разгромным для ВСУ – Сивков

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Российская армия сумела разгромить ВСУ во время первой волны наступления. Она уже завершена, а для очередной волны сил и средств у Украины крайне мало.

Об этом в эфире телеканала «День ТВ» заявил военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Сивкова, то, что происходило в предыдущие две недели, и было тем самым распиаренным украинским наступлением, а не разведкой боем. Лобовые же атаки ВСУ говорят о том, что и разведка НАТО не сработала эффективно.

«НАТОвская система разведки – страшно сильная, которая все видит и все прочее, на самом деле, не сильная и ничего сильно не видит. Это означает, что для того, чтобы вскрыть систему обороны, им приходится тратить попросту силы и средства. Второй миф, что в бой не введены главные силы. Если в бой введены бригады, оснащенные танками «Леопард» 2А6, которых всего 18 штук было поставлено на Украину, это главная и самая мощная ударная сила, и они ее бросили в бой, и эти танки были сожжены, то это означает только одно, что в бой они ввели главные силы… Третий момент – до сих пор боевые действия ведутся даже не на первой полосе обороны. До первой полосы обороны они не дошли. Боевые действия ведутся в предполье, вторую неделю… Четвертое – украинцы, если посчитать по сумме, потеряли более 220 танков. Это больше трети того, что они имели на исходный состав, около 600 машин вообще во всей украинской армии, около 600 машин. Больше трети этих танков, 223 машины, уже сожжены. Это что? Это какие силы? А им еще нужно прикрывать другие направления… Поэтому, безусловно, враг разгромлен, первая волна наступления однозначно отражена, ресурсов для второй волны наступления пока совсем немного», – заключил Сивков.