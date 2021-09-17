Первый пошёл: Химпром Украины убивают высокие цены на газ

Украинская химическая промышленность теряет конкурентноспособность даже в сравнении с соседними Белоруссией и Молдавией из-за того, что цена на газ на Украине привязана к импортному паритету.

Об этом в беседе на канале «CapitalTV» заявил эксперт энергетических рынков Валентин Землянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Закупочная цена газа в этом году у Молдавии составляла 148 долларов за тысячу кубометров, а цена газа для непосредственно потребителей – 4298 леев, это 247 долларов. Цена на газ для молдаван, значит, оно, приблизительно, сопоставима с нашей. Говорят о возможном поддержании, потому что цена выросла – импортная цена для Молдовы будет порядка 200 долларов за 1000 кубических метров.

Но тут же есть нюанс, о котором почему-то умалчивают – в акционерном обществе «Молдовагаз» 50% одна акция принадлежат «Газпрому», еще 33% акций принадлежит правительству Молдовы, а 13,5% принадлежит Приднестровью. Вот так вот интересно работает молдавский «Нафтогаз».

Поэтому, я думаю, что ценовой удар по Молдове на фоне всего происходящего в Европе будет очень сдемпфирован, будет очень мягкий. Мы забыли уже о таких ценах, как 148 долларов.

Давайте понимать, что это же – и цена, по которой получала и молдавская промышленность какой бы она там ни была, а наша промышленность вынуждена будет закупать…

Давайте далеко ходить не будем, привожу данные таможни. По августу месяцу средняя таможенная стоимость импортного газа была 479 долларов. Значит, это – и та цена, по которой и внутренние частные добытчики, которые добывают порядка пяти миллиардов кубов в год, по которой частные добытчики будут продавать промышленности.

Ну и, скажите, пожалуйста, как украинская химия, например, Фирташа должна будет конкурировать с химией Белорусской, которая получила газ на следующий год по 128 долларов, с точки зрения сырья», – заключил эксперт.