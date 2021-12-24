Петербургские врачи зафиксировали еще 55 летальных исходов среди пациентов с COVID-19

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Эпидемиологическая ситуация в Северной столице остается одной из самых неблагоприятных среди российских регионов. Врачи снова зафиксировали более двух тысяч новых случаев заражения за последние 24 часа.

Согласно сведениям, опубликованным на сайте Смольного, за сутки в городе скончались 55 пациентов с коронавирусом. Госпитализировано еще 373 человека. Всего в больницах лежат 5970 горожан с инфекцией. Из них 581 пациент находится в реанимации.

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При этом на фоне высокой заболеваемости темпы вакцинации снижаются. За прошедшие сутки в городе привились только 4411 жителей. Всего цикл вакцинации завершило 48% от общего населения.

Администрация во главе с губернатором Александром Бегловым не смогла стимулировать прививочную кампанию. Кроме того, градоначальник уверял о достижении коллективного иммунитета к началу 2022 года. Однако Северная столица по-прежнему занимает лидирующие позиции в антирейтинге по заболеваемости и смертности среди российских регионов.