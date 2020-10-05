05.10.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Политика, Россия, Украина
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Петренко: «Россия может инспирировать армяно-азербайджанские столкновения на Украине»


В Киеве не исключают, что проживающие на Украине армянская и азербайджанская диаспора начнут выяснять между собой отношения из-за обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в комментарии киевскому интернет-изданию «Апостроф» высказал заместитель директора Украинского института исследований экстремизма Богдан Петренко.

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«Стоит помнить, что мы находимся в состоянии конфликта с Российской Федерацией и проблемы во взаимоотношениях между армянами и азербайджанцами, которые могут возникнуть на территории Украины, они, могут быть искусственно инспирированы со стороны РФ. Для чего? Чтобы продемонстрировать, что Украина не справляется с вопросами безопасности. В перечне failed state возникает еще и такой вопрос, как обострение взаимоотношений в Украине между армянами и азербайджанцами», – сказал эксперт.

Правда, далее он признает, что «есть определенные предпосылки» для такого рода столкновений, для которых необходим соответствующий толчок.

«Поэтому как СБУ, так и Нацполиция должны сегодня позаботиться о том, чтобы такого толчка не было. Если его не будет, то обострений мы избежим», – опасается Петренко.

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