Петух клюнул, американцы не помогли. Токаев запросил помощи у России

31.03.2021, Москва, Айнур Курманов

В Казахстане разрекламированная кампания, предусматривавшая использование «отечественной» атиковидной вакцины, оказалась блефом. Не помогла ни американская военно-биологическая Центральная референс-лаборатория (ЦРЛ) в Алматы, ни казахстанские НИИ, работающие по программам Пентагона США, и якобы разрабатывавшие ПЦР-тесты и собственную вакцину. В итоге Касым-Жомарт Токаев вынужден был звонить на прошлой неделе Владимиру Путину и упрашивать выслать для исправления ситуации 4 миллиона доз «Спутника V».

Согласно данным Межведомственной комиссии РК по нераспространению COVID-19, на 26 марта в Казахстане первым компонентом привиты 110 861 человек, вторым – 25 318, что составляет соответственно 0,6 и 0,13 процента населения республики. В качестве сравнения можно привести интересные данные по той же Турции, на которую ориентируется Нур-Султан и считает образцом для подражания. В неоосманистской державе хотя бы одну дозу получили 10 и больше процентов граждан. Странно, но турецкие «братушки» так и не поделились своей вакциной.

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В той же Индии с большим населением на данный момент вакцинировалось 47 миллионов граждан, а именно 3,4 процента жителей, а в более отсталой Индонезии 6,7 миллиона, или 2,5 процента. Другие тюркские «братушки» из Азербайджана уже умудрились привить 4,7 процента населения, но то же не питали желания оказать гуманитарную помощь Казахстану. Даже терзаемая некогда гражданской войной Руанда в Африке дала цифру в 2,7 вакцинированных, что явно намного больше официальных казахстанских цифр.

В чем же проблема? Ведь еще в декабре 2020 года правительство РК говорило о массовой вакцинации, речь шла о 6 млн необходимых Казахстану доз вакцины. Чиновники Минздрава РК заявляли, что на первом этапе, с 1 февраля по 1 марта, вакцинируют около 100 тысяч человек – в основном медицинских работников. На втором, до конца марта, собирались вакцинировать еще 150 тысяч, преимущественно педагогов, работающих со школьниками и студентами. В общей сложности за два месяца 250 тысяч человек.

Более того, на заседании Высшего экономического совета ЕАЭС в декабре прошлого года Касым-Жомарт Токаев громогласно отрапортовал о том, что Казахстан намерен производить у себя российскую вакцину «Спутник V» в больших объемах, а параллельно выпускать и использовать свою собственную хваленную вакцину QazCovid-In. Она, кстати, якобы была разработана в Научно-исследовательском институте проблем биологической безопасности РК в поселке Гвардейском Жамбылской области, который уже много лет работает по военным программам Пентагона.

В итоге программа выпуска российской вакцины «Спутник V» в республике была полностью провалена, хотя уже к апрелю должны были произвести в количестве 2 млн доз на базе «Карагандинского фармацевтического комплекса». А оказалось, что никакой реальной промышленной основы под этот выпуск вакцины изначально просто не закладывалось! Казахстанское руководство выдавало желаемое за действительное, вводя в заблуждение российских коллег и собственных граждан.

Как сообщил известный казахстанский телеграмм-канал Uzyn Qulaq, само предприятие, на котором предполагалось развернуть выпуск «Спутника V» не обладает соответствующим оборудованием.

«Карагандинский фармацевтический комплекс», построенный за государственные средства в 2005 году по личному поручению Нурсултана Назарбаева и переданный впоследствии свату Дариги Назарбаевой Кайрату Боранбаеву, выступает как предприятие, осуществляющее техническое снижение концентрации (разбавлять на дозы готовую суспензию, поставляемую с предприятия Харитонина в России) и упаковку вакцины «Спутник V», то есть не имеет собственных производственных мощностей», – отмечает телеграм-канал.

Хотя средства из бюджета страны в размере 50 миллиардов тенге (свыше 117 миллионов долларов) на вакцинацию 10 миллионов казахстанцев были выделены. По словам вице-министра здравоохранения Казахстана Марата Шоранова, 16,8 миллиарда, или около трети выделенной суммы, было направлено на приобретение двух миллионов доз «Спутник V» у Карагандинского фармацевтического комплекса. Однако, как видим, даже разбавить готовую суспензию в Казахстане не смогли.

Тот же телеграм-канал пишет, что «до сих пор не поставлено ни одной дозы вакцины. Все привитые на сегодняшний день казахстанцы получили вакцину стопроцентно российского производства (хотя журналистам и чиновникам в Караганде была показана вакцина якобы местного производства — с переклеенной этикеткой)».

В итоге деньги неизвестно куда делись, производство российской вакцины не освоили, якобы собственную хваленную вакцину QazCovid-In также так и не выпустили. А тем временем в Казахстане бушует третья волна коронавируса, которая заставила объявить локдаун в крупнейших мегаполисах страны – Алма-Ате и Нур-Султане (Целинограде). В результате премьер-министру Аскару Мамину пришлось 22 марта экстренно лететь в Москву на встречу со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным и договорился о поставках в Казахстан 4 миллионов доз вакцин.

Касым-Жомарт Токаев и Аскар Мамин обсуждают «отечественную вакцину».

Уже 23 марта Касым-Жомарт Токаев вынужден был звонить Владимиру Путину и просить о том же самом, то есть о посылке дополнительных партий «Спутник V». Примечательно, что внутри страны никто не наказан, не был произведен разбор полетов, небыли названы виновные в провале массовой вакцинации и не сказано ничего о том, куда делись деньги. Впрочем, ничего удивительного для местечковой элиты, строящей моноэтническое государство с националистической идеологией, у которой коррупция и хищения стали главным стержнем и смыслом существования.

Недавно 24 марта работники службы скорой помощи Алматы провели собственную ревизию складов и обнаружили, что прежним начальством там были спрятаны и списаны в огромных масштабах медикаменты, аппаратура, кислородные баллоны и средства зашиты, которые сотрудникам не выдавались. Все эти препараты, маски, противочумные костюмы, полученные в том числе в качестве гуманитарной помощи из России, уводились, а затем реализовывались на черном рынке, когда гибли из-за отсутствия средств защиты сами медики, а больные умирали из-за отсутствия кислородных баллонов и антибиотиков.

Подобный случай красноречиво показывает ситуацию полного разложения государственного аппарата и системы здравоохранения, доведённой до ручки приватизацией и неолиберальными реформами с введением американской системы страхования, лишившей многих казахстанцев права на медицинское обеспечение. Провал на самом высшем уровне плана массовой вакцинации лишь еще раз подтверждает сказанное и говорит о реальном кризисе государственного управления и неспособности справиться с пандемией.

При этом очень смешно выглядит история с «отечественной вакциной» QazCovid-In, о которой местные СМИ заговорили еще летом прошлого года. Сначала за нее выдавали австралийскую вакцину, которая проходила испытания на территории Казахстана с участием сотрудников той самой американской военно-биологической Центральной референс-лаборатории и Научно-исследовательском институте проблем биологической безопасности РК. И эта подмена сразу бросилась в глаза профессионалам.

Так, известный казахстанский врач и общественный деятель Каиргали Конеев вскрыл пропагандистский характер всего этого спектакля с разработкой в данных НИИ якобы собственной вакцины.

«Показали по телевидению сюжет гордости отечественного производства вакцин в Жамбыльской области. Показывали в каких условиях наши отечественные ученые производят вакцину против коронавируса. Сотрудники ходят в обычных одноразовых масках (синеньких), кто-то ходит в шапке одноразовом, а кто-то не носит, они даже элементарно бахилы не носят. Ходят в уличных одеждах, сверху халат. У кого-то застегнут халат. Кабинеты, коридоры, стены, окна и двери обычные.

Между тем производство вакцин подразумевает наличие чистой зоны. Помещение должно отвечать требованиям высокой биологической безопасности, помещение должно быть абсолютно стерильными. Там даже окон не предусмотрено, вентиляция также должна отвечать требованиям биобезопасности. На стенах и на полах используется специальная краска. И главное, сотрудники должны ходить в полной экипировке химической защиты. Не даже в противочумном костюме, а полная противохимическая экипировка, с собственными емкостями для воздухообмена.

Надеюсь все-таки, что отечественная вакцина – это биртановские Нью Васюки. А саму вакцину изобрели в Австралии. Тогда народ Казахстана получается испытуемые этой новой вакцины», – отметил заслуженный врач.

На самом деле история с собственной вакциной, как и с ПЦР-тестами, нужна была Касым-Жомарту Токаеву для прикрытия реальной деятельности лаборатории и еще пяти учреждений, работающих по программам Пентагона. Так, «казахстанский» тест оказался копией китайского, что не скрывают и сами специалисты ЦРЛ, создавшие его по методичке и образцам из КНР. А вакцина австралийская и проходит стадию испытаний на казахстанских гражданах и создана по заказу США. Просто для австралийской ученой братии услуги ЦРЛ в Алматы оказались дешевле для проведения соответствующих исследований.

QazCovid-In – это лишь разновидность или модификация австралийской вакцины, выдаваемой Нур-Султаном за казахстанскую и которая даже не прошла еще всех стадий испытаний. Причем, трем тысячам участникам проверки этой опасной вакцины Минздравом было обещано в случае смерти компенсация в размере 500 тысяч тенге или 1 178 долларов. Действительно Казахстан опустился ниже Руанды и стал полигоном для экспериментов стран Запада.

Поэтому российских и китайских специалистов и не пустили ни в ЦРЛ в Алматы, ни в НИИ, работающим по военным биологическим программам США, так как, если верить заявлениям казахстанского МИДа и президента с апреля прошлого года там усиленно шла работа по поиску мер противодействия COVID-19. Но очевидно, что американские лаборатории так ни чем и не помогли народу Казахстана, никого не спасли, не развернули массового производства вакцин, так как для этого не предназначены изначально.

Почему-то в итоге, когда петух клюнул в причинное место, казахстанские руководители побежали ни к Байдену в Белый дом просить помощи, и ни к Эрдогану в Анкару, а обратились к Москве, которую казахская националистическая пресса, субсидируемая из бюджета, поливает помоями. При этом тот же Касым-Жомарт Токаев вовсе не отказывается от кампании по выдавливанию русского языка и закрытию русских школ, от перевода казахского языка на латиницу, от сближения с Пентагоном и НАТО, от преследований внутри страны сторонников интеграции с Россией.

Будет ли Нур-Султан благодарен за оказанную безвозмездную помощь со стороны России? Я лично в этом очень сильно сомневаюсь…