По корейскому пути: как западные кукловоды разделяют наш народ – мнение галичанина

Украина и Россия — две части одного народа, сейчас идут по корейскому или индо-пакистанскому пути.

К такому выводу в авторской колонке для «ПолитНавигатора» приходит житель Галичины, который переехал в Россию, работает в Санкт-Петербурге и статьи которого мы регулярно публикуем.

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Эти примеры показывают нам, как легко и просто внести вековую вражду в некогда единые народы. Для одних решающим фактором стала религия, для других — социальный строй, но результат так или иначе один. Народ Украины же зомбируют по совсем жестокому и неотёсанному пути — идея состоит исключительно в том, чтобы стать антирусскими, причем любой ценой.

Украинцев не ждут ни звёзды музыки в стиле K-pop, ни благословения от Аллаха. Если вдруг Россия исчезнет, то Украина окончательно останется без какого-либо смысла существования. Тот же результат будет, если кукловоды бросят её так же, как бросили Афганистан.

Но почему наши народы так разрознены? И почему не учатся на чужих ошибках, коих вокруг немало? Казалось бы, один только развал Югославии должен был послужить прекраснейшим примером того, в какую цену обошлась сербам их историческая память.

Увы, единства на Руси нет уже давно, и это в равной мере относится и к украинской, и российской её частям. И случилось это задолго до современных событий. Я сопоставлю свои воспоминания из жизни в Галиции и наблюдения из жизни в России и покажу на простых примерах, в чём проблема как конкретно русского народа, так и славянских народов в целом.

Как я уже неоднократно отмечал, при всех проблемах, украинцы и русские — это один народ. И многие недостатки у них тоже одинаковые. Нередко на Украине, причём не только в галицкой её части, я слышал заявления в стиле «своим втридорога», «лучше с кем угодно, только не со своими» , сводящиеся по смыслу к тому, что не стоит иметь дела с собственными родственниками и близкими.

Аналогичные высказывания я регулярно замечаю и в России среди славянского населения. При этом жители Кавказа и других национальных республик нередко руководствуются обратным принципом — «кого угодно и какого угодно, лишь бы своего».

Эта разница в мировоззрении уже ставит разрозненный народ в проигрышное положение. Ведь как ни крути, а одиночкам без каких-либо связей будет труднее, и рано или поздно их задавит более сплочённый сосед. Возможно, это издержки воспитания или современной культуры, но я уже давно не верю ни в «Єдину країну», ни в «своих не бросаем».

В менталитете Украины ещё до майдана давно не было никакой сплочённости. Разделялись на чужих по любым признакам. Начиная от городских против сельских, заканчивая разными областями и сторонами света.

С точки зрения среднестатистического жителя Львова, со всех сторон жили неправильные люди. «Донецкие козлы» были в не меньшей степени козлами, чем киевские, но столичный статус лишь усугублял диагноз. Харьковские нередко причислялись к наркоманам, ну а жители Одессы — те самые «жиды», которых призывали «на ножi» под молчаливое безразличие посольства Израиля.

Да и внутри Галиции каждый второй был как ни махровый рагуль, так дикий горный гуцул родом из пренебрежительно называемого «ЗакарпУття». Претензии были у всех ко всем, но до определённой поры это не носило серьёзного характера. Однако ближе к майдану все подобные слабости народа были тщательно изучены и культивированы до абсурда. В то же время по телевизору транслировалась агитка про «Єдину країну» и смешная соц.реклама «она из Львова, он из Донецка».

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В России же всё не намного лучше. Национальную идею тут задушили давно, но и без этого предостаточно последствий деления на «бояр» и «холопов», «бомонд» и «быдло». Это помимо уже имеющегося многочисленного феномена «хатаскрайников». Невзирая на всё шутовство либеральных лидеров, они собрали немалую публику последователей.

Казалось бы, вся суть их движения крайне прозрачна — ослабление и разрушение России. Но фанатов такой идеи нашлось немало, причём зачастую это жители столиц и городов-миллионников, где жизнь достаточно сыта.

Вроде как этой прослойке населения незачем гневить бога, но идеи от кукловодов зашли на ура, а патриотизм наоборот был высмеян и стал преподноситься как прерогатива глупого, недалёкого провинциального населения, которое не понимает, что Родину не за что любить.

По сути, вся эта тусовка — точно такие же антирусские, как и современные украинцы, но в более пассивной фазе. И если кастрюлеголовый украинец — это обманутый русский, то точно таких же обманутых русских полно и в России. Это пятая колонна, которая ударит в спину сразу же, как только подвернётся такой случай. В обоих случаях напрашивается неутешительный вывод: с такими своими — и врагов не надо.

Начало СВО дало новый виток этому недугу. Сотни и тысячи дружеских и даже семейных связей было разорвано очередным делением на своих и чужих. Что любопытно — отдельные персоналии спокойно пережили майдан, возврат Крыма в родную гавань и последующие годы, но как с цепи сорвались после «начала агрессии со стороны России».

Меня крайне умиляют такие примеры, как будто на всё предшествовавшее невозможно натянуть определение «агрессии». Отсутствие логики и последовательности в суждениях пострадавших лишний раз демонстрирует искусственное происхождение этой промывки мозгов.

Если бы человек ненавидел искренне, его чувства были бы более-менее равны на всём протяжении конфликта, или хотя бы обострялись плавно. А вот резкие скачки и внезапные переобувания в воздухе — явный признак работы политтехнологий, которые активируются в ручном режиме тогда, когда нужно. Подобные примеры я наблюдаю в обеих странах.

И если разрозненность людей в России не чревата сиюминутными последствиями для них самих, то на Украине уже немало узников СБУ оказалось там по доносу своих близких друзей или даже родственников.

Меньше всего последствий оказалось у тех самых махровых рагулей, которые как ударились кастрюлей ещё во времена майдана, так и не выходили из этого состояния. А вот сомневающиеся и личности разной степени пограничности (например, разноязычные семьи) попали в ещё более неловкую ситуацию.

Эти люди разорвали все связи с «москалями» и предателями — украинцами, сохранившими свою пророссийскую (или хотя бы нейтральную) позицию невзирая ни на что. При этом для махровой и максимально кастрюлеголовой части украинцев они всё равно не стали «своими». Ведь если папа или мама — «москаль» или родом из неправильного региона, то это клеймо на всю жизнь.

И никакое проявление патриотизма всё равно не отбелит «полукровку» в глазах нациствующих маргиналов. Таким образом, львиная доля населения современной Украины стала чужой абсолютно всем.

В сочетании с былыми обидами и причинами, по которым с родственниками лучше не иметь дел, общество раздробилось на ещё более мелкие ячейки. Отдельные люди остались в полной изоляции, и не все они могут самостоятельно покинуть Украину. Но и переезд в РФ, даже при максимально пророссийских взглядах, не гарантирует им решение данной проблемы, ведь и российское общество раздроблено и разрознено не в особо меньшей степени.

И привычные россиянам шаблоны деления на своих и чужих, богатых и бедных, коренных и понаехавших легко и непринуждённо натянутся и на новых членов общества — беженцев от аналогичных явлений на Украине. Да и ассимиляция беженцев мало кому интересна в РФ. Кто будет помогать русским из Украины, когда и русским из России особо некому помочь?

Другие славянские страны ничем не лучше. Пример раздробленности Балкан наглядно демонстрирует, как жители некогда единой Югославии стали друг другу врагами, но почти единогласно вступили в НАТО, что не оставляет сомнений в происхождении кукловодов.

Теперь уже и принадлежность к славянскому народу не даёт никаких преимуществ: переехав из Украины в любую из славянских стран, везде будешь чужим. Примерно в той же степени, что в любой другой стране. Вот так постепенно славянское братство осталось чем-то, потерянным в истории. А единым осталось лишь словарный запас при упоминании жителей Германии и некоторые другие совпадения.

Теперь сравните это с единством арабских народов. А после представьте гипотетический конфликт этих двух этносов — на чьей стороне окажется преимущество при прочих равных? Сколько будет «хатаскрайников» с той и другой стороны в процентном соотношении? Я уже видел ролики о том, насколько почётно для мужчины уйти на войну в Турции. А Россия и Украина имеет негласное соревнование по количеству откосивших.

На каком-то моменте врагам удалось пошатнуть сознательность нашего населения. Если «дела лучше не иметь со своими», то это спокойно проецируется как своих непосредственных родственников, так и на родственный народ Украины. Ну а там постепенно уже становится безразличной судьба любого постороннего человека, даже если это твой сосед, а не пришлый страдалец от какой-то далёкой войны.

В мои первые годы после переезда меня повергла в шок безразличность петербуржцев. Банальная водительская взаимовыручка уже практически канула в лету. Если вам необходимо «прикурить» разрядившийся аккумулятор в машине, голосовать на дороге вы будете очень долго. Даже при условии, что у вас есть всё необходимое и задача состоит лишь в том, чтобы остановиться на минуту и открыть капот.

Увы, все очень заняты и спешат по своим максимально неотложным делам. Оставить номер телефона пострадавшему в ДТП, если оно попало в объектив видеорегистратора — несущественная мелочь для большинства россиян. А ведь запись может ощутимо помочь при разборах. Я чувствую себя дедом Мазаем, который регулярно спасает зайцев — то электричеством поделюсь, то бензином, то ценной записью, то напоминаю соседям о забытой открытой машине.

Иной раз меня даже благодарят несопоставимо затраченным усилиям — создаётся впечатление, что простая человеческая выручка уже стала чем-то редким и выдающимся в мегаполисе, и люди готовы везти подарки как за некий героический поступок. Справедливости ради отмечу, что чем дальше в глубинку, тем человечнее люди.

Но почему ещё каких-то 30 лет назад бывшие совсем неравнодушными и всегда приходящими на помощь советские граждане сейчас оскотинились и превратились в абсолютно пассивную и безразличную массу? Почему я нередко слышу в РФ, что таджики и узбеки лучше и ближе, чем украинцы, лишь ввиду того, что помалкивают и готовы к «пыльным» работам?

Виноваты ли в раздоре внутри русского народа политтехнологии заокеанских кукловодов или же мы сами растеряли свои лучшие качества ради циничной прагматичности?

По состоянию на сегодня отчётливо видно, что противоборствующие стороны устали от конфликта и пытаются замять его. Поскольку ни обратно фарш не провернуть, ни до западной границы Украины не доплюнуть, я не вижу ничего иного, кроме корейского/ индопакистанского/кипрского исхода с некой буферной территорией.

Судя по тому, что Россию десятилетиями устраивает наличие повисших в воздухе территорий типа Приднестровья, Осетии или Абхазии, то вполне устроит и огрызок Украины.

Предполагаю, что при таком раскладе участь народа, который останется за пределами российского влияния, будет незавидна. Можно возразить, мол все, кто хотел, перебрался в РФ и останется там. Но вероятность того, что перебралось всё родовое древо — крайне низка, а это значит лишь разрушение этих родовых связей, и как следствие — увеличение разрозненности общества.

К превеликому сожалению, понимают это далеко не все, хотя это значительная часть гуманитарной катастрофы, в которую попала немалая часть русского народа.