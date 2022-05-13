Побег из Харькова: история прорвавшихся в Россию беженцев

Новости Украины

Харьковчанам, которые стремились выехать на территорию РФ после начала российский спецоперации, приходилось буквально прорываться сквозь обстрелы.

Одну из таких историй для «ПолитНавигатора» рассказал известный харьковский блогер, политический психолог Александр Кондрусик, покинувший родной город ранее.

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В моем телефоне он подписан как Жора Спасшийся, мы дружим с ним уже больше 10 лет. История его выезда из Украины реальна от начала и до конца. Он поведал её мне, а я перескажу ее вам. Имя я, естественно, изменил. Остальное – правда!

Уже в начале марта пришло понимание, что мне и моей семье в Харькове оставаться попросту опасно – мое антимайданное прошлое висело над нами, как Дамоклов меч – аресты, обыски, исчезновения людей в неизвестном направлении… охота на ведьм шла уже полным ходом. В соцсетях, я узнал о существовании зелёных коридоров из Харькова в Белгородскую область.

К вечеру 6 марта вещи были собраны, на следующий день собирались ехать двумя машинами через Волчанск, но ближе к ночи узнали, что над 602-м микрорайоном был сбит российский самолёт, пилот катапультировался, и на него буквально объявили сафари, поэтому ехать через Салтовку желание отпало. Решили через Дергачи и Казачью Лопань.

Блок-посты ВСУ проехали относительно спокойно, всем говорили, что едем в область к друзьям. Только в Дергачах, где на блок-посту стоял танк, перегораживая стволом дорогу подобно шлагбауму, ВСУшники сказали, чтобы надпись на машине ДЕТИ (ехали с двумя детьми) заменили на украинскую ДІТИ.

Это был последний ВСУшный блок-пост, и дальше… дальше серая зона до самой России, и мы поняли, что никаких зелёных коридоров нет, и едем мы на свой страх и риск.

По дороге попадались воронки от взрывов, расстрелянные, сожжённые машины, догорала на обочине чья-то Дэу Ланос. В Казачьей Лопани никаких военных, местные рассказали, что военные РФ зашли, и вышли из поселка, чтобы не делать из жителей мишень, что не особо помогло, и ближе к вечеру начался минометный обстрел, причем, по ощущениям, летело со всех сторон.

Пришлось бросить машину и укрываться в подвале пожарной части. Друг, мой попутчик, не захотел рисковать и вернулся в Харьков, он, как выяснилось позже, выехал через Волчанск спустя три дня.

Местные из Казачьей Лопани нас накормили, напоили чаем, хотя в поселке не было ни воды, ни электричества, ни связи. В подвале познакомились с семьёй, тоже с двумя детьми. Их машина попала под обстрел невдалеке от поселка, пришлось её бросить в поле и убегать.

Утром решили идти пешком вдоль железнодорожного полотна в сторону России до ближайшего блок поста. Блок-пост нам встретился уже на территории РФ. Солдаты обыскали, проверили документы, доложили кому следует, нам сказали, что так пройти и проехать нельзя, а через Нехотеевку можно.

Военные на своей машине отвезли нас обратно в Казачью Лопань, а вернулись мы к ребятам уже на своей. Военные объяснили нам, как проехать полями до пункта пропуска Нехотеевка. На российском пункте пропуска нас покормили, напоили чаем. После необходимых проверок и бесед мы заехали на территорию Российской Федерации.

Надо сказать, что наших жён и детей никто не избивал, не насиловал, у нас ничего не отбирали, не били, машину не разбирали на запчасти, как любят рассказывать в украинских СМИ. И в ГУЛАГ нас в товарном вагоне прямо на полу, застеленном соломой, не этапировали.

В РФ государство выплачивает приехавшим из Украины социальную помощь по 10000 рублей на человека, беженцев размещают в отелях бесплатно, раздают гуманитарную помощь.

Мы на 9 Мая ездили в Волгоград, потом был Пятигорск, Ростов, проехали больше 3 тысяч километров.

Общались с людьми. Отношение у россиян к едущим на машине с харьковскими номерами вполне адекватное – дружелюбие и сочувствие.

Вот так нам удалось вырваться из Украины, главное было, когда ехали по территории Харьковской области – не говорить, что едем в Россию, просто не выпустили бы, а каким способом не выпустили бы, можно только догадываться…