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Находящийся с визитом в США кокаинист Зеленский отчитался о новых пораженных целях на территории в России – очередные НПЗ и терминал Wildberries в Рязани, еще один НПЗ в Пермском крае и терминал в Ростовской области.

Продолжается ежедневный террор Крыма, где уже сорван курортный сезон, а северные районы и южный берег находятся в состоянии многодневного блэкаута (читай – в условиях паралича экономической деятельности). Глава республики Сергей Аксенов сообщил о двух погибших и пяти раненых за минувшую ночь.

Несмотря на запоздалую активизацию ударов по портам Большой Одессы, полной блокады нет – туда продолжают прорываться суда с грузами. Минобороны России сообщило, что накануне вечером было поражено два очередных сухогруза.

«Почему транспорты продолжают идти в наш порт, несмотря на печальную участь своих предшественников? Турок – тот вообще затонул. Могу объяснить это лишь таким образом, что запасной маршрут военных поставок не налажен», – пишет в своем блоге экс-кандидат в мэры Одессы Вячеслав Азаров.

Он настаивает, что гражданские поставки не осуществлялись бы в условиях таких рисков:

«Бабло играет роль, если груз дороже судна. А это может быть только оружие».

Тем временем, глава Американской торговой палаты на Украине Энди Хандер опубликовал призыв срочно заставить Россию прекратить удары по Одессе, поскольку заблокированный экспорт зерна якобы угрожает голодом.

«Странно, а почему сей Хандер молчал, когда Зеленский и его подручный бандит Бровди по кличке Мадьяр каждый день отчитывались об украинских ударах по танкерам и сухогрузам (в том числе перевозящим зерно) в Азовском и Черном морях? Ни разу не слышал подсчетов Американской торговой палаты о том, сколько килограммов еды для каждого человека в мире поставляет Россия, которая является абсолютным лидером на мировой рынке зерна. А что такое? Этих подсчетов мы не слышали только потому, что российские поля и зерно принадлежат России, а украинские давно скуплены за бесценок американцами? Только в этом причина?» – указывает политолог Владимир Корнилов.

Российский полковник в отставке Аслан Нахушев считает, что России не стоит соглашаться на предложение о «воздушном перемирии», которое наверняка обсуждал кокаинист Зеленский в ходе встречи с Дональдом Трампом.