Почему операция Запада по «отравлению» Навального провалилась

20.09.2020, Москва, Владимир Гладков

«Отравление» оппозиционера Алексея Навального является топорной операцией западных спецслужб, направленной на попытку шантажа президента России Владимира Путина.

Об этом в эфире YouTube-канала «Белрусинфо» заявил депутат Госдумы Евгений Федоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эта операция ЦРУ достаточно топорная, в основном не разведывательная, а информационная – это показывает то, что Навальный отлично скачет по лестницам, грубо говоря. Думаю, что никакого отравления не было вообще, это чистый фейк, как со Скрипалями.

Они просто крутят этот фейк. И его задача, если кто-то думает, что в ударе по России – это, я бы сказал, не так. Это создание переговорной площадки с Путиным, чтобы Путин капитулировал. Создание на него личного компромата, чтобы он сдался – вы знаете, что уже заговорили о Гааге. Это такая технология создания угрозы пожизненного заточения Путина в Гааге, или вообще смертной казни. И вот ради этого это и делается», – сказал он.

Однако Евгений Фёдоров уверен, что после принятия поправок в Конституцию у российского президента больше нет необходимости поддаваться на шантаж или идти на какие-либо уступки.

«Помните, когда Путин пришёл, они сказал: «Я внедрился в банду», В их понимании, он должен продолжать приспосабливаться к условиям оккупации, то есть при давлении капитулировать.

А я вам скажу, что после референдума Путин другой. То есть то, что они ожидают от него капитуляцию и, может быть, где-то он им раньше поддавался, на какие-то шантажи, но не ради себя, а ради Отечества, как Штирлиц, который тоже не ходил с Красным знаменем по гестапо. Но я думаю, что после референдума такая игра с Путиным уже не получится», – резюмировал депутат.