27.04.2020, Донецк, Сергей Вредников
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Донбасс, Общество, Политика, Происшествия, Россия, Скандал, Украина
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Под Горловкой ВСУшник-наркоман расстрелял в упор сослуживцев




Находящийся под воздействием наркотиков ВСУшник, приняв сослуживцев за противника, расстрелял их из автомата и скрылся с оружием с места происшествия.

Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Олег Никитин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам продолжает поступать информация о небоевых потерях противника в зоне ООС. За прошедшие сутки в зоне ответственности ОТГ «Восток» два боевика погибли, один получил ранения.

На позициях 59-й бригады в районе населённого пункта Зайцево (северное) в результате нарушения требований устава гарнизонной и караульной службы ВСУ во время смены наряда между украинскими боевиками произошла перестрелка», – рассказал Никитин.

По его данным, сержант ВСУ открыл беспорядочный огонь по приближающимся сослуживцам.

«В ходе работы на месте происшествия представителей ВСП и военной прокуратуры было установлено, что сержант Макаренко во время несения дежурства, находясь под действием наркотических веществ, открыл огонь из автомата по приближающейся к нему группе военнослужащих, приняв их за противника.

В результате беспорядочного огня двое боевиков, солдаты Шульга и Жулин от полученных ранений и несвоевременного оказания им медицинской помощи погибли, солдат Рофимец получил ранение.

Сержант Макаренко скрылся с оружием с места происшествия. Военной службой правопорядка ведутся поисковые мероприятия», – добавил представитель оборонного ведомства.

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