Под Одессой в «день ВСУ» открыли памятник «лыцарям» УНР – геройски грабившим тылы

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Новости Украины

В пгт Черноморское Одесской области по поводу 30-летия образования ВСУ открыли памятник участникам вооружённых формирований УНР.

Об этом сообщили в информационном агентстве «Общественное», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Памятник, открытый в «день ВСУ», посвящён погибшим в так называемых I и II зимних походах УНР в 1919-1920 годах. Стелу установили на территории воинской части 28-й отдельной механизированной бригады «им. Рыцарей зимнего похода», которая базируется в Черноморском.

«Рыцарям зимнего похода, которые отстаивали независимость Украины», – написано на стеле.

Перед открытием памятника личный состав 28 бригады наградили грамотами и, как написали в «Общественном», орденами «Рыцарский крест Железного креста». Большинство награждённых – бывшие и действующие каратели «АТО» и «ООС».

Примечательно, что на Украине пока существует только орден «Рыцарский крест Украины» или «Рыцарский крест добровольца», а то, что написали украинские СМИ – это один из высших орденов гитлеровской Германии, введённый в первый день Второй мировой войны 1 сентября 1939 года.

Комментируя открытие памятника, донецкий историк, эксперт Изборского клуба Александр Дмитриевский весьма скептически оценил «подвиги» украинских самостийников в «зимних походах».

«Есть такая хорошая поговорка: «Много шума из ничего». Вот это и харакртеризует т.н. «зимние походы армии УНР»: по сути это были арьергардные бои войска, с каждым днём всё более приобретавшего черты конгломерата партизанских отрядов. УНР уже ко времени первого похода как государство было на грани краха, и на большее, чем устраивать рейды по тылам своих противников, оно было неспособно», – рассказал Дмитриевский «ПолитНавигатору».

Более того, отметил эксперт: к моменту второго похода – УНР уже не существовало.

«С точки зрения историографии Гражданской войны 1917-1922 годов в России – эти «зимние походы» не оставили сколько-нибудь заметного следа и не были чем-либо неординарным: к действиям подобного рода прибегали практически все участвовавшие в войне стороны. В первом походе т.н. «армии УНР» не удалось взять под длительный контроль ни одного сколько-нибудь крупного города или транспортного узла, а все её успехи носили кратковременный и тактический характер. Второй поход вообще завершился катастрофой. Впрочем, народная мудрость гласит, что на безлюдье и Фома дворянин…» – добавил историк.