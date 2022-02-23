Подсчитано всё: Крым подготовил первый иск против Украины

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Новости Украины

Первый иск по водной блокаде Крыма уже готов.

Речь идет об ущербе, который подсчитали министерства и ведомства республики: Министерство экологии и природных ресурсов, Министерство сельского хозяйства, Министерство жилищно- коммунального хозяйства, Министерство промышленной политики, Министерства курортов и туризма, Министерство строительства и архитектуры, а также Государственный комитет водного хозяйства и мелиорации.

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Сумма подсчитанного ущерба составляет 150 миллиардов рублей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ответчиками являются Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, Государственное агентство водных ресурсов Украины и Управление Северо-Крымского канала. Они будут являться ответчиками. Дело рассмотрит Арбитражный суд РК.

По предприятиям, фермерам, частным хозяйствам еще идет подготовка документов, поскольку общий размер ущерба для экономики республики от блокирования Северо-Крымского канала составляет около 1,4 триллиона рублей.

Всего Крым предъявит Украине иски по 5 блокадам полуострова: водной, энергетической транспортной, банковской и продовольственной.

Одновременно власти Крыма настаивают на привлечении к уголовной ответственности 12 организаторов блокад: экс-нардепа Верховной рады Андрея Сенченко, лидеров запрещенного меджлиса крымско-татарского народа Мустафы Джемилева и Рефата Чубарова, экс-вице-премьера Республики Крым Ленура Ислямова, а также бывших президентов Украины Петра Порошенко и Леонида Кравчука, экс-представителя президента Украины в виртуальной АРК Бориса Бабина, экс-главу Государственного агентства водных ресурсов Василия Сташука, экс-нардепов Игоря Луценко и Владимира Парасюка, бывшего главу Херсонской области Андрея Путилова, а также экс-главу администрации Геническа (Херсонская область) Александра Воробьева.

Генеральная прокуратура РФ направила материалы в европейские судебные органы с целью признания геноцидом всех действий Украины по отношению к гражданам РФ, которые проживают в Крыму.