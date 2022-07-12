«Подумаешь – не признал ЛДНР» – Подоляка вступился за Токаева

Упрёки в адрес президента Казахстана, который официально заявил о непризнании республик Донбасса – абсолютно несправедливые. Китай ЛДНР тоже не признал.

Об этом в эфире «YouTube»-канала «Metametrica» заявил журналист Юрий Подоляка, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень часто в российской патриотической среде сейчас упреки кидают в отношении Казахстана. Это – абсолютно несправедливые упреки. Президент Казахстана посетил одним из немногих лидеров мировых петербургский экономический форум. Вы знаете, официальный Китай еще не признал ЛНР и ДНР. Очень красиво сказал «Мы понимаем проблемы России, поддерживаем Россию», но официально не признал ЛДНР.

В чем проблема? Американцам очень нужно вбить клин между российскими союзниками и Россией. Все эти псевдопатриотические сообщества, которые бьют себя кулаками в грудь, но не помогают фронту, могут делать только так, чтобы вбивать этот клин. Да, они реагируют на какие-то эмоции, возбудители – очень рефлекторно, предсказуемо, но американцы и британцы успешно этим пользуются», – полагает он.