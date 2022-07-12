«Подумаешь – не признал ЛДНР» – Подоляка вступился за Токаева
Упрёки в адрес президента Казахстана, который официально заявил о непризнании республик Донбасса – абсолютно несправедливые. Китай ЛДНР тоже не признал.
Об этом в эфире «YouTube»-канала «Metametrica» заявил журналист Юрий Подоляка, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Очень часто в российской патриотической среде сейчас упреки кидают в отношении Казахстана. Это – абсолютно несправедливые упреки. Президент Казахстана посетил одним из немногих лидеров мировых петербургский экономический форум. Вы знаете, официальный Китай еще не признал ЛНР и ДНР. Очень красиво сказал «Мы понимаем проблемы России, поддерживаем Россию», но официально не признал ЛДНР.
В чем проблема? Американцам очень нужно вбить клин между российскими союзниками и Россией. Все эти псевдопатриотические сообщества, которые бьют себя кулаками в грудь, но не помогают фронту, могут делать только так, чтобы вбивать этот клин. Да, они реагируют на какие-то эмоции, возбудители – очень рефлекторно, предсказуемо, но американцы и британцы успешно этим пользуются», – полагает он.
«Вот, в Казахстане какой-то нехороший человек против России что-то сказал. Начинают это по всем псевдопатриотическим пабликам раскидывать, но потом находят этого нехорошего человека, наказывают, а этого они не показывают. А это уже все-таки обман. И этот обман, приведет к тому, что отношения между ближайшими союзниками России и самой РФ будут ухудшаться. Этим самым они превращаются в пятую колону РФ, что очень плохо. Потому что рядовые члены этих сообществ, на самом деле, искренние, честные люди», – рассуждал Подоляка, забыв отметить, что Китай не входит ни в ОДКБ, ни в ЕАЭС.
Спасибо!
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