Поклонская сравнила «План Медведчука» с «ужасным концом» для Донбасса

25.07.2019, Москва, Владимир Гладков

Сложно представить, о каком возвращении Донбасса в состав Украины можно говорить, после того, что вынесли местные жители. Будущее ЛДНР должно определяться только с учетом мнения населения.

Об этом в ходе пресс-конференции заявила депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В ходе предвыборной агитации на Украине Медведчук говорил о том, что руководители ЛДНР готовы к взаимодействию, к контакту с руководителями бывшей Украины. Возможна ли обратная интеграция Донбасса на территорию Украины, и в каком виде, то есть, федерализация или что там будет после таких возможностей?» – прозвучал вопрос.

«Это сложный вопрос, особенно для жителей Донбасса. То, что они пережили, то, что им пришлось увидеть (практически каждая семья потеряла своего родного, близкого), – и о каком возвращении здесь можно говорить? Но только лишь с целью прекращения войны, прекращения этого ужаса, который уже всем надоел.

Невозможно жить бесконечно в ужасе – лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас, говорят так ещё. Но дело в том, что необходимо, опять-таки, здесь дипломатическим путём устанавливать какие-то компромиссы, находить консенсус и вырабатывать общее положение, основу, на которой будет строиться дальнейшая жизнь Украины и Донбасса. Какой будет эта основа, – решать жителям Донбасса», – заявила Поклонская.

Ранее во время визита в Донецк она заявляла, что видит будущее ЛДНР как полноценных субъектов России.

«То испытание, которое вы прошли и проходите уже пять лет – это говорит о том, что впереди у Донбасса большое будущее. И Донбасс будет процветающим, полноправным субъектом Российской Федерации», – сказала Поклонская.

Число сторонников возвращения в состав Украины в ЛДНР колеблется в пределах статистической погрешности – 2%, заявлял ранее Александр Казаков, советник погибшего лидера Донецкой республики Александра Захарченко.