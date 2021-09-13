Политолог: «Главные враги Украины – США, Великобритания и Канада»

13.09.2021 13:09 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Ведущие страны Запада фактически объявили Украине в 2013 году войну, победив в которой, установили в стране оккупационный режим.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора» в интервью «Комсомольской правде» заявил руководитель Института политических исследований Сергей Марков.

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По его словам, США, Великобритания и Канада установили на Украине гибридный режим.

«Главными врагами Украины эти страны, как это не покажется кому-то странным, и являлись. Они в 2013-м ей объявили гибридную войну. А в 2014-м ее выиграли. И установили оккупационный режим главная цель которого в конечном счете – ликвидация Украины. Преобразования ее в колонию», – считает эксперт.

«И жители этих обновленных территорий просто обязаны будут хорошо знать английский – чтобы воевать в войнах которые США с сателлитами ведут по миру», – добавил эксперт.