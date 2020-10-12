Политолог объяснил, почему победа Байдена выгодна России

12.10.2020, Москва, Елена Острякова

Избрание Джо Байдена на пост президента США выгоднее для российского нефтегазового комплекса России, чем победа Дональда Трампа.

Об этом в своем youtube-канале рассказал политолого Марат Баширов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В случае победы Байдена США демократы реанимируют многие проекты по возобновляемым источникам энергии и введут запрет на технологию гидроразрыва пласта при добыче нефти, а это означает крах всей сланцевой индустрии в Штатах. При этом Байден введет дополнительную фискальную нагрузку и ограничения на американские нефтегазовые компании. Возможно он сразу же запретит бурить нефть на Аляске в национальном парке – то, что недавно разрешил Трамп. И вишенка на торте – снятие эмбарго с Ирана.

В итоге для России масса тактических плюсов. Окно для роста экспорта в США части нефти и газа. Меньше будут мировые объемы сланцевого газа, а значит – меньшая конкуренция в Европе», – считает эксперт.

Правда при этом, отметил политолог, американцы попытаются компенсировать свои потери за счет введения санкций против российских нефтяников и газовиков. Он прогнозирует, что в случае прихода Байдена ротация топ-менеджеров в нефтегазовых компаниях России ускорится.

В случае же победы Трампа, отметил Баширов, будет расти добыча сланцевой нефти и производство сжиженного газа. Кроме того, президент-республиканец попытается надавить на Китай, чтобы заставить его покупать американский газ вместо российского.

«При Трампе – понятная политика удушения с одновременным заигрыванием, а вот при Байдене появится окно возможностей, пусть и с какими-то факторами неопределенности, которое мы сможем использовать», – резюмировал Баширов.

При этом он считает, что и Трамп, и Байден будут с одинаковым рвением пытаться удушить «Северный поток-2».