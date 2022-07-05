Политолог Петренко: «Лисичанск – наша «перемога». Осталось доказать это Западу»

Занимая все новые города, ранее подконтрольные Киеву, союзные войска ограничивают свою манёвренность и скорость наступления.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил украинский политолог Игорь Петренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы выматываем врага. Сейчас часто в общественной плоскости говорят, что, вот, сдали Северодонецк, Лисичанск и так далее, но на самом деле это пирровы победы для РФ. Они несут большие потери, которые приводят к ограничению их определенных возможностей, маневренности. Это идет в копилку ВСУ и открывает для нас определенные перспективы и возможности, которые мы должны, в той или иной степени, использовать», – заявил Петренко.

По его словам, Западу нужно объяснять, где «перемога», иначе поддержка Украины так и ограничится «полумерами».

«Наша задача – преподносить параметры, что является поражением РФ, согласовывать это с нашими западными партнерами, и четко артикулировать, что является победой Украины. Этот перелом, который у нас может наступить, ключевой вопрос – что будет дальше? Нашим западным партнерам необходимо донести один посыл – полумеры, в этой ситуации приведут только до оттягивания повторной агрессии на Украине.

Главная задача – нанести максимальный ущерб РФ, чтобы на десятилетия откинуть ее от попыток реализации своих имперский амбиций, потому что если мы сейчас пойдем на переговорный процесс в нынешней ситуации, если будет позиционное затяжное противостояние, это приведет к нескольким годам передышки для РФ, и все потом вернется во круги своя», – выразил опасения украинский эксперт.