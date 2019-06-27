Политолог рассказал, что успел сделать Захарченко

27.06.2019, Москва, Владимир Гладков

Погибший глава ДНР Александр Захарченко – это человек, которого на место лидера республики вытолкнула сама история.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил российский политолог Дмитрий Куликов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне повезло, я проговорил с ним много часов, ездили по разным местам и на передовые позиции. Например, под Докучаевск. Понять сложно – там Докучаевский карьер, отвалы, покрытые «зелёнкой» – идеальные места для снайперов. Захарченко сам лично, будучи уже главой республики, проверял-выверял эти позиции, смотрел, откуда стреляют снайперы, которые убивали людей у магазинов», – рассказал Куликов.

По его словам, дальше у Захарченко была запланирована встреча с трудовым коллективом этого же карьера, где первый глава ДНР помогал людям решать их экономические и социальные проблемы.

«Он говорил с рабочими о каждой проблеме два часа. Не было никакого барьера, микрофона, пресс-службы – вообще ничего. Он просто обсуждал с людьми из карьера, как жить дальше под обстрелами, где брать деньги на зарплату, потому что из-за блокады ничего нельзя продать», – вспомнил политолог.

Куликов отметил, что его всегда удивляла тяга донбасских шахтёров к обсуждениям политики и социального порядка, причём, по его словам, как правило горняки рассуждали очень грамотно.

«Большие идеалисты, и Захарченко в том числе. Например, обсуждали то, можно ли в республиках создать новый тип социализма, не такой, как был в СССР, но с учётом опыта и современной обстановки. Это всё обсуждалось на полном серьёзе, и это не было глупыми мечтаниями, а вполне прагматично обсуждалось. Или обсуждалось, например, о том, какой может быть новая Украина, что надо, наверное, отказаться от этого названия, отсюда была тема Малороссии, которую они вполне серьёзно обсуждали.

Они не просто так обсуждали, а думали над рабочим проектом новой страны. Не просто, чтобы поболтать или помечтать, а какой мог бы быть рабочий проект новой страны. Мне удалось поучаствовать, и я могу сказать, что уровень обсуждения был серьёзный, ответственный и с высокой степенью понимания», – рассказал эксперт.

«[Александр Захарченко] – человек, которого вытолкнула история на это место, и он оказался ей соразмерен. От окопа и автомата, которого он не чурался – потому люди за ним шли, ведь даже в самых критичных ситуациях в Шахтёрске или Дебальцево он был впереди, до решения социальных проблем здесь и сейчас с людьми, от которых он абсолютно не отгораживался, и заканчивая концепцией нового государства. Простой человек из шахтёров оказался соразмерен этой проблематике.

И вот это – настоящие русские люди. Он многим говорил, не только мне: «Знаешь, они меня достанут когда-нибудь. Это случится, потому мне надо успеть как можно больше». Успел мало, но достаточно, чтобы навсегда войти в историю», – добавил Дмитрий Куликов.