Полковники поспорили, был ли вооружён рухнувший в море американский беспилотник

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Упавший в Чёрное море американский БПЛА слишком дорогой аппарат, чтобы выполнять лишь разведывательную миссию. С другой стороны, подобных объектов в небе над акваторией множество, и рухнувший – лишь один из них.

Об этом говорили участники эфира на интернет-канале «PolitWera», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«На мой взгляд, он летел туда с оружием. Мы сейчас узнаем, что подняли, на мой взгляд, это будет, скорее всего, скандал на мировом уровне. Скорее всего, там было оружие в любом случае, и он должен был выполнить какую-то задачу. Просто так такой аппарат – 30 миллионов долларов, потерять – мама не горюй, я не знаю…», – сказал подполковник запаса, военный эксперт Олег Шаландин.

Однако полковник Центрального аппарата МО РФ в запасе Владимир Трухан не согласился с собеседником.

«Нарезание ему каких-то задач по уничтожению чего-то там – это уже прямое вступление в вооружённый конфликт. Могла быть проверка ПВО. Они там болтаются постоянно. У нас же есть по любому образцу, по любому агрегату наработка. Они, скорее всего, его подняли, он болтался-болтался. Просто наши подождали, когда именно этот конкретный что-то там нарушит. Они болтаются там постоянно», – ответил Трухан.

Тем не менее, Шаландин настаивал на своём.

«Всё-таки этот БПЛА имел возможность и готов был применить своё вооружение, потому что просто так оценивать ситуацию и применять бортовое электронное оборудование, а у него на борту стоит радар мультифункциональный. Он может снимать как в режиме картографирования, так и просто, грубо говоря, цель, у него есть ещё лазерный прицел. Это достаточно серьёзное оружие. Но я понимаю, конечно, что в иранской пустыне нашли Касема Сулеймани, его замочили там сверху, и он (беспилотник – ред.) спокойно ушёл. Но тут это реально такая [неясно, на что рассчитывали]. Да, я предполагаю, что он был с оружием», – настоял на своём Шаландин.