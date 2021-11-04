Полномасштабное наступление Киева полностью развяжет нам руки – глава ДНР

04.11.2021 21:14 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

На случай полномасштабной агрессии Украины – защитники Донбасса рассматривают не только оборонный фактор.

Об этом в эфире YouTube-канала «Спутник на русском» заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С учётом того, что вот уже холодный период года, с учётом проблем на Украине с углём, топливом и в целом с электроэнергией – нынешняя власть, чтобы удержаться, а протестные настроения действительно присутствуют, они могут пойти на отвлечение внимания обострением ситуации на линии фронта. Мы наблюдаем за Украиной весь этот период времени и, конечно, видим, что нелогичность и где-то самоуничтожение присущи нынешней Украине. Поэтому мы должны быть готовы к любому развитию событий», – сказал Пушилин.

По его словам, несмотря на то, что в приоритете урегулирование конфликта дипломатическим путём, в Донецке готовы и к силовому сценарию со стороны Киева.

«Но как только Киев преступит эту черту и попытается решить конфликт военным способом, у нас будут развязаны руки. Уверяю, мы вынуждены будем концентрироваться не только на оборонных действиях в плане нашей позиции как таковой», – подчеркнул глава ДНР.