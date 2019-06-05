Польша позвала Зеленского туда, куда отказалась пригласить Путина

05.06.2019, Брюссель, Михаил Рябов

Президентом Польши Анджей Дуда пригласил Владимира Зеленского посетить Варшаву с визитом в день мемориальных мероприятий по случаю годовщины начала Второй мировой войны. Напомним, что ранее Польша отказалась приглашать туда российского лидера Владимира Путина.

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Украинский президент на брифинге в Брюсселе поблагодарил Дуду за приглашение.

Зеленский заявил, что Украины рассчитывает на консолидированную с Польшей позицию в вопросе противодействия запуску российского трубопровода «Северный поток-2» и сохранение транзита русского газа через украинскую ГТС.

По его словам, «Украина очень благодарна за постоянную поддержку, которую оказывает Польша для защиты украинских интересов на уровне Европейского Союза и НАТО».

«Польша является давним и преданным другом Украины в Европейском Союзе, настойчивым сторонником европейской перспективы для Украины, непоколебимым защитником суверенитета и территориальной целостности нашей страны на международной арене», – сказал Зеленский.

«Мы должны сохранить наше единство, чтобы наш общий голос был услышан и учтен в общеевропейском контексте. Мы имеем общее понимание глубины угроз, которые несет для всей Европы Россия, и вместе боремся за то, чтобы ЕС оставался единым и солидарным с Украиной в борьбе против агрессии», – добавил новый украинский президент.

Зеленский дал понять, что готов не раздражать Польшу чрезмерным усердием по героизации ОУН-УПА.

«Я настроен на восприятие процесса примирения и недопущения доминирования тематики сложных моментов истории украинско-польских взаимоотношений на повестке дня стратегического партнерства Украины и Польши», – сказал он.

Президент Польши также выразил надежду на «примирение двух стран в исторических вопросах».