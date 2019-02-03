Польские охотники пришли за головами Ахметова

03.02.2019, Киев, Ольга Козаченко

Украинские компании, столкнувшись с серьезным оттоком кадров за рубеж, предупреждают, что эта ситуация становится угрозой.

Об этом пишет киевский журнал “Новое время”, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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Отмечается, что по данным Минсоцполитики, на заработках за рубежом постоянно находятся 3,2 миллиона украинских граждан, а в целом в миграционных процессах участвуют по 7–9 миллионов человек в год, включая сезонных работников.

“Согласно опросу транснацио­нальной консалтинговой компании EY, в первом полугодии 2018‑го более трети украинских компаний назвали трудовую миграцию непосредственной причиной текучести кадров. Острее всего ее ощущают предприятия, работающие в сферах производства потребительских товаров, телекоммуникаций и в промышленности в целом”, – указывает издание.

По словам Александра Пимкина, директора по персоналу холдинга “Метинвест” (65 тысяч сотрудников), в результате первого оттока кадров украинские работники насыщали сельское хозяйство и строительство в Польше и Чехии.

Сейчас, говорит топ-менед­жер металлургического и горнодобывающего гиганта, принадлежащего олигарху Ринату Ахметову, национальный рынок труда переживает следую­щий этап вымывания кад­ров: по мере того как растет польская экономика и развивается промышленность, у западной соседки Украины появилась потребность в рабочих руках для крупного производства.

“Им [польским работодателям] нужны люди, которые умеют работать в рамках смены, в рамках наряд-задания. И которые вообще понимают, что такое производство”, — говорит Пимкин.

При этом поляки, подчеркивает журнал, уже не просто ждут подобных специалистов — иностранные хедхантеры (охотники за головами), сами идут за ними, причем даже на восток и в центр Украины.

“А это уже наши регионы, где мы присутствуем”, — сокрушается представитель “Метинвеста”.

При этом в компании подсчитали: если темпы исхода работоспособных украинцев из страны останутся на нынешнем уровне, к 2025 году холдингу будет не хватать 10 тысяч сотрудников – столько же сегодня трудится на двух горнообогатительных комбинатах “Метинвеста” — “Центральном” и “Северном”.

“Эта ситуация, если ее не остановить, становится угрозой”, — предупреждает Пимкин.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, киевские эксперты прогнозируют, что трендом этого десятилетия станет выезд украинцев за рубеж целыми семьями.

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